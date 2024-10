Jennifer Lawrence oculta su 'baby bump' con un 'look oversized' en partido de los Dodgers

Hace unos días nos enteramos del segundo embarazo de la talentosa actriz de Kentucky, Jennifer Lawrence, y su esposo, Cooke Maroney, quienes luego de dos años de haber recibido a su primer bebé, han decidido hacer crecer a la familia y convertir a Cy en hermano mayor.

Aún no se sabe mucho sobre el embarazo y estamos seguros de que todo lo referente al nuevo bebé será muy privado, sin embargo, luego de hacerse pública la noticia, Jennifer asistió a la premier del documental 'Zurawski v Texas', trabajo en el que aparece como productora, y para esta ocasión lució espectacular con un vestido camisero en tono claro que sí dejó ver un poco su baby bump.

© Monica Schipper, Getty Images Jennifer Lawrence asistió a la premiere de "Zurawski V Texas" el mismo día en el que se anunció

Pero no todo será ropa de maternidad con esta mujer que es dueña de un estilo muy sofisticado y admirable. El pasado viernes, la protagonista volvió a ser captada por las lentes de los fotógrafos californianos y sorprendió al llegar a un partido de los Dodgers, donde lució prendas básicas y sueltas que le ayudaron a que el embarazo pasara desapercibido.

El look con el que Jennifer Lawrence oculta su baby bump

Tenemos claro que la estrella de "Hunger Games" no busca ocultar que se encuentra felizmente en la espera de su segundo bebé, pero en esta reciente aparición sí que hizo todo lo posible porque no se asomara mucho su vientre de embarazo. La también productora se dio cita en un partido del equipo de Los Ángeles, California, contra los New York Yankees, mismo que tuvo lugar en la capital de la cinematografía, y ahí, con capas, la vimos tan linda como siempre.

© MEGA, Getty Images Su más reciente aparición pública fue en el partido de los Dodgers contra los Yankees y ahí eligió un look ideal para ocultar su nuevo cuerpo de premamá

Su relajado atuendo, apto para este tipo de espectáculos, inició con unos cómodos pantalones de pierna amplia que llegaban hasta el suelo. En la parte superior, portó una básica t-shirt de manga corta, misma que, con el corte de su pantalón, es preferible que se lleve fajada. Sin embargo, Lawrence la llevó por fuera con la intención de no exponer tanto su incipiente embarazo.

Por si fuera poco, para disimular aún más, y muy consciente de que lo mejor para esto es agregar capas, Jennifer colocó una camisa de rayas azules y blancas que llevó desabotonada y la hizo lucir muy fresca. Como complementos, la actriz, que también ha participado en éxitos taquilleros como ‘X-Men’, llevó unos cómodos tenis negros de Puma, muy en tendencia, y gafas con las que se cubrió del sol.