El mejor ‘look’ de la semana lo tiene Zoë Kravitz

Nuestro momento favorito de padre e hija en la semana fue ver a la modelo y actriz Zoë Kravitz luciendo muy alegre junto a su padre, Lenny Kravitz, en una ceremonia en el Paseo de la Fama en Hollywood. Las dos personalidades acapararon las miradas tanto por la conexión que compartían en un momento tan importante como por el look deslumbrante, perfecto para el calor, de la modelo.

Esta semana, el cantante y ganador del Grammy, Lenny Kravitz, fue galardonado con su propia estrella en el icónico Paseo de la Fama. Para celebrarlo, muchas celebridades como Denzel Washington, Channing Tatum y su hija Zoë Kravitz, se dieron cita en el lugar. Esta última nos sorprendió con un atuendo fresco y perfecto para recibir la época de calor.

©GettyImages



La relación entre Zoë Kravitz y su padre es de gran admiración.

Zoë Kravitz nos enseña cómo llevar la falda drapeada

No hay nada que disfrutemos más que un atuendo elegante y minimalista para la temporada de calor que promete llegar antes de lo esperado. Mantenerte fresca sin perder el glamour es la mejor combinación cuando se trata de desempolvar los looks de primavera-verano. Zoë Kravitz consiguió la fórmula exacta para lucir deslumbrante y atemporal al mismo tiempo. La modelo, eligió un atuendo donde la falda drapeada en color negro fue la protagonista. El look completo, de Saint Laurent, unía lo mejor de la elegancia y el toque colorido con un body sin tirantes color azul cielo con ligeras aberturas laterales. Los zapatos, que nunca pasan de moda, fueron unos tacones en punta estilo charol en color vino.

©GettyImages



La modelo lució un body strapless perfecto para primavera.

Los toques adicionales del look fueron el complemento perfecto para un atuendo primaveral pues Zoë lució un hairstyle limpio y minimalista que consistía en un chongo completamente firme. Las gafas de sol no podían faltar para convertir al look en uno perfecto para caminar por la ciudad en un día soleado. La joyería en diamantes perteneció a la marca Jessica McCormack.

Zoë Kravitz: la próxima bride to be

La relación y futuro matrimonio de la modelo con el actor, Channing Tatum, ha sido una de las noticias con mayor expectativa. Se ha reportado que la pareja de celebridades se encuentra planeando una boda íntima para unirse a esta tendencia que está cobrando popularidad entre las celebridades. Se trata de celebraciones con un número muy reducido de invitados para mantener sólo a las personas fundamentales como amigos y familiares. Aunque aún no se han revelado más detalles de su unión, ya podemos tener una gran expectativa del look nupcial que elegirá Zoë Kravitz para este gran día. Ya sea que elija un vestido drapeado, como en su último look o un vestido clásico y recto como el que usó para la ceremonia de los Oscars 2022, la estilosa actriz seguro sabrá cómo sorprendernos con su atuendo de novia.

©GettyImages



Zoë fue una de las mejores vestidas durante la fiesta de los Oscars 2022.

