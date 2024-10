Hailey Bieber sorprende con un traje sastre 'oversized' para un evento de Rhode

Nuestra it-girl favorita esta de vuelta con looks de los cuales nos podremos inspirar para otoño. Después de que Bieber se convirtiera en mamá, la modelo estuvo un poco desaparecida de la vida pública y redes sociales. Tiene sentido considerando que ser mamá primeriza no es cosa fácil, sin embargo, habíamos extrañado ver sus looks.

Hailey Bieber está de vuelta y no sólo con looks que seguro agregaremos a nuestros mood boards de inspiración, si no con un nuevo producto en su línea de skincare.

El look de Hailey Bieber para el nuevo lanzamiento de su marca

Hailey Bieber se robó todas las miradas durante el exclusivo evento de lanzamiento del nuevo producto "Barrier Butter", de su exitosa marca de skincare Rhode. En esta ocasión, Hailey apostó por un look atrevido y sofisticado. Se trata de un traje oversized de la última colección ready-to-wear SS25 de Saint Laurent. Un conjunto con un aire vanguardista y que está claramente influenciado por la estética masculina, una silueta que entra dentro de la estética que hoy se conoce como ‘tomboy femme’ que encuentra el balance perfecto entre masculino y femenino.

© Grosby Group Hailey Bieber

El traje, en un tono gris clásico, destacaba por su estructura y líneas amplias, una clara referencia a la tendencia del tailoring y la sastrería masculina que sigue dominando las pasarelas. Hailey complementó el look con una camisa rayada con la que añadió textura y dinamismo al conjunto, además complementó con una corbata de lunares con la que le dió un toque de color refinado y tipo vintage.

© Grosby Group Hailey y Justin llegando al evento de Rhode.

El accesorio más llamativo fue su clutch de satén rojo que combinaba con la corbata, un elemento que rompía con la neutralidad del traje y aportaba un toque de glamour nocturno. Además, su look se completó con un conjunto de brazaletes dorados que daban un contraste metálico y complementaban el acabado lujoso de la silueta.

Las invitadas al evento de Hailey Bieber

El look de Hailey no fue el único tema de conversación después del evento, pues la fiesta estuvo llena de caras conocidas. Entre los asistentes, se encontraban algunas de sus amigas más cercanas como Kendall y Kylie Jenner y Bella Hadid, todas íconos de estilo que contribuyeron al ambiente glamouroso y chic del evento.

No pudo faltar la presencia de Justin para mostrar apoyo a su esposa. El cantante, como siempre, apostó por un look casual pero divertido en el que combinó una chaqueta cazadora con un sombrero de ante, así como un par de gafas de sol que le dan ese efecto “incógnito” que procura mantener.