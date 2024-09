Bella Hadid sorprende en la pasarela de Saint Laurent en París

Hay pocas modelos tan icónicas como Bella Hadid, su estilo y personalidad tanto dentro como fuera de la pasarela la precede puesto que no es rara la ocasión en que viste piezas y conjuntos que la hacen destacar del resto.

Fashion Week implica una temporada súper ocupada para una personalidad como Hadid, puesto que su participación en la misma no se limita a caminar las pasarelas sino también ser considerada como invitada a muchas otras. Y aunque había dejado de lado el modelaje por cuestiones de salud y por enfocarse en el lanzamiento de su marca de perfumes, parece que una de las supermodelos favoritas de la década está de regreso.

Bella Hadid en la pasarela de Saint Laurent en París

La modelo caminó sobre la pasarela de Primavera/Verano de la maison francesa con un look ligeramente oversized de traje negro estructurado y su característico “sleeked back bun”, mismo que daba protagonismo al atuendo y permitía ver su rostro con un maquillaje impecable.

© Launchmetrics Spotlight Bella Hadid en Saint Laurent SS25

Por su parte, Bella Hadid no sólo impone tendencia con los looks que lleva en pasarela sino que su street style se ha convertido en algo importante cuando hablamos de la modelo puesto que seguido lleva looks que son referenciados por jóvenes alrededor de todo el mundo. Recientemente, fue vista en las calles de París con un atuendo en el que combinó botas largas con un vestido corto y una chaqueta de piel, perfecto para la transición de temporada.

© Getty Images Bella Hadid en las calles de Paris

La colección Primavera/Verano 2025 de la maison francesa

Anthony Vaccarello ha hecho de la casa Saint Laurent un referente de lujo contemporáneo, pues apuesta por diseñar piezas sofisticadas y limpias, que sin duda hacen lucir extra elegante a cualquiera que las porte. Cortes limpios y tonos neutros tienden a caracterizar las colecciones del creativo y que a la par honran el legado de su fundador.

© Launchmetrics Spotlight Saint Laurent SS25

Parece que la moda es pasajera, sin embargo, hay ciertas piezas cuya temporalidad son para toda la vida, y este es el caso de los trajes. No importa la ocasión, ya sea que los lleves para ir a trabajar o para algún evento más elegante, estas piezas siempre hacen ver elegante a quien las usa.

La colección de la casa Saint Laurent en esta ocasión presentó una entrega llena de nostalgia, que reinterpreta la silueta del traje oversized que en algún momento se le asoció con la masculinidad para ponerla sobre mujeres como todo un “statement” de empoderamiento.

© Launchmetrics Spotlight Saint Laurent SS25

Encima, muchos looks juegan con elementos como abrigos y chaquetas tipo bomber de piel y gafas que simulan la estética de aviador. A su vez, fue una colección muy completa puesto que también vimos un juego de texturas y colores, con tops en corte halter y faldas de corte bajo con estampados florales y súper femeninos.