Hailey Bieber inspira nuestros 'looks' de otoño con los tenis que prometen transformar cualquier 'outfit'

Llegó el otoño y con el días brillantes y frescos, perfectos para usar chamarras pesadas y abrigos largos, algunas de las piezas favoritas de Hailey Bieber. En los últimos años, Hailey se ha posicionado como una de las it-girls favoritas del internet, sus looks, los diseños de sus uñas, su makeup y su línea de skincare (rhode), la mantienen como constante inspiración de las amantes de la moda alrededor del mundo.

Aunque verano es ideal para usar colores brillantes, otoño e invierno son perfectos para lucir piezas pesadas, hacer layering con tus prendas y verte súper stylish en el intento de mantener la temperatura corporal.

Las prendas de piel son indispensables esta temporada

Hailey Bieber es conocida por estar siempre a la vanguardia de la moda, y su reciente aparición con un total black look no fue la excepción. En esta ocasión, la modelo apostó por una gabardina de piel larga, una prenda que se ha convertido en un must para la temporada de otoño. El cuero, además de ser un material versátil, aporta un toque sofisticado a cualquier atuendo, y Hailey lo lleva con una facilidad que refleja su auténtico estilo.

© Grosby Group Hailey Bieber en West Hollywood

Este abrigo de piel, tiene una estructura pulida y es de corte recto. Tiene un largo a la rodilla, cosa que le da un aire sofisticado y moderno, al mismo tiempo que encapsula una de las tendencias más fuertes de la temporada: la fiebre por el cuero. Las gabardinas de piel están volviendo con fuerza en el mundo de la moda, y figuras como Hailey son las encargadas de llevar esta tendencia a nuevas alturas. Perfecta para el clima otoñal, esta prenda ofrece no solo protección contra el frío, sino también un look muy stylish.

El famoso 'pop' de color

La modelo y empresaria, combinó la gabardina con un conjunto monocromático de pantalones y un suéter que le dieron continuidad al look. Sin embargo, el verdadero diferenciador del atuendo fueron sus sneakers en terciopelo rojo, mismos que contrastaron con la paleta oscura y le dieron un giro moderno y casual al outfit. Este juego entre lo sofisticado y lo relajado es algo que Hailey maneja a la perfección, y en este caso, añade un elemento divertido y llamativo sin perder la elegancia.

© Grosby Group El rojo es uno de los colores favoritos para otoño

Bieber lleva sus lentes favoritos de silueta pequeña y su cabello lacio y con el famoso efecto espejo, manteniendo su estética minimalista pero poderosa. Este atuendo demuestra que las gabardinas de piel son una prenda clave para cualquier situación durante la temporada. La modelo demuestra que si combinas tu trench de manera inteligente, puede elevar cualquier conjunto.