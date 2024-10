Zendaya rinde homenaje a Cher en un 'look' de archivo de Bob Mackie

Este fin de semana Zendaya volvió a sorprender al mundo de la moda al lucir un deslumbrante look de archivo de Bob Mackie, demostrando una vez más por qué es considerada una de las mayores referentes de estilo en la actualidad. El atuendo, sacado directamente del legado del legendario diseñador, fue una oda a Cher, con su clásico glamour y el maximalismo que tanto define a Mackie.

La actriz presentó a Cher en la ceremonia de inducción del Rock & Roll Hall of Fame, una ocasión que sin duda merecía un atuendo que no sólo homenajeara a la cantante sino que la hiciera destacar del resto de los invitados.

Todos los detalles del atuendo de Zendaya

El vestido elegido por Zendaya presentaba una espectacular combinación de lentejuelas y transparencias, dos de los elementos más emblemáticos de Mackie, quien ha vestido a algunas de las estrellas más icónicas de todos los tiempos, como Cher y Diana Ross. De corte ajustado y con una silueta que resaltaba la figura de Zendaya, el diseño brillaba en tonos plateados y dorados, dejando descubierta la parte abdominal de la actriz.

© Arturo Holmes Zendaya en el Rock & Roll Hall of Fame

Zendaya complementó el vestido con un un maquillaje que mantenía el foco en su piel radiante, dejando que el vestido fuera el verdadero protagonista. Los accesorios, al igual que su maquillaje, fueron sutiles y elegantes, permitiendo que la magia del archivo brillara en todo su esplendor. A la par, la protagonista de "Dune" apostó por llevar el cabello completamente liso y en un largo casi a la cintura, un peinado característico de la misma Cher y con lo que comprobamos que su look es en realidad un homenaje a lo que la cantante usaba en sus mejores años.

© Kevin Mazur/Getty Images Zendaya dejó que el vestido fuera el protagonista con un maquillaje natural y radiante

Un homenaje a Cher

Este look no solo es una muestra más del talento de su stylist Law Roach, sino también de la capacidad camaleónica que tiene Zendaya para adaptarse a cualquier estilo, siempre manteniendo su sello moderno y fresco. Al optar por un look de archivo, Zendaya celebra el rol que la moda tuvo en la trayectoria de Cher, la reinventa y la vuelve relevante para nuevas generaciones.

© Getty Images Dua Lipa, Cher y Zendaya

La ocasión celebraría la trayectoria de Cher como todo un ícono musical. Durante la ceremonia, la cantante sería presentada por Zendaya mientras que en otra sección del evento fue parte de todo un performance de lado de Dua Lipa, en donde ambas cantaron un dueto de su éxito “Believe”.