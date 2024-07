Dua Lipa, Alexa Chung y Sienna Miller destacan por sus 'looks' en el festival de Glastonbury

Glastonbury es uno de los festivales de música más populares alrededor del mundo al igual que Coachella. Se trata de un evento que tiene una duración de 5 días con sede en Worthy Farm en Pilton, Inglaterra. En este, los asistentes acampan para ver a sus artistas favoritos y tener una experiencia como ninguna otra.

Por lo general, el festival de Glastonbury reúne a los artistas más importantes de la actualidad en sus escenarios, además de que es uno de los eventos favoritos entre las celebs. Este año, entre los famosos asistentes pudimos ver a Paul Mescal, Daisy Edgar Jones, Sienna Miller, Dua Lipa y Saoirse Ronan.

El evento tiene un carácter campirano, mismo que lo ha convertido en un referente de estilo en cuanto a festivales y moda utilitaria. Alexa Chung es una de las celebridades que año con año no puede perderse este evento, y ha sido a través de sus looks que ha logrado posicionarse como experta en street style. La modelo encabeza la lista de las mejor vestidas en esta edición 2024, así que quédate para descubrir todas las celebridades cuyo estilo no pasó desapercibido.

Los mejores looks de Glastonbury 2024

© Getty Images Sienna Miller apostó por 'baggy jeans', una cazadora impermeable con estampado de la marca británica 'Barbour' y botas de lluvia.

© Getty Images Hana Cross llevó una falda de mezclilla con botas altas de lluvia, cinturón de 'animal print' y un impermeable negro. Cómodo, sencillo y súper 'stylish'.

© Getty Images Mel C. (mejor conocida como Sporty Spice) llevó un set más dinámico con camisa y shorts de lino en beige, la cantante apostó por tenis, calcetas rosas y una bolsa 'crossbody' como accesorios.

© Getty Images Maya Jama se decantó por un set estampado firmado por Dior, el cual combinó con un par de botas de lluvia largas y gafas oscuras.

© Getty Images Los 'matching looks' entre amigas son lo de hoy, y el claro ejemplo son Cara Delevingne y Anya Taylor-Joy. El par apostó por llevar el mismo color de top (cada una a su manera), shorts y falda respectivamente, y botas.

© Getty Images Alexa Chung se encargó de dar clases de estilo en Glastonbury: estilizó un vestido súper femenino en amarillo mantequilla con un abrigo tipo rompevientos, el balance perfecto.

© Getty Images Annie Mac apostó por el combo del año, 'animal print' y rojo, demostrando que los festivales son la ocasión ideal para jugar con colores vibrantes.

© Getty Images Dua Lipa apostó por una falda y botas de piel con una clásica tank top y una bolsa 'crossbody'. Un set que combinó a la perfección con el 'look' de su pareja, el actor Callum Turner.