Alexa Chung recrea el icónico vestido que llevó Keira Knightly en 'Atonement'

El contenido audiovisual que consumimos forma parte súper importante de las tendencias y siluetas que marcan una década. Y con el fuerte regreso de la moda inspirada en los noventas y principios de los dosmiles, es casi imposible no querer recrear el estilo en la pantalla de íconos como Rachel de "Friends" o "Sex and The City". ¿Quién no quiere una baguette como la de Carrie Bradshaw?

El vestido verde de Alexa Chung

La película "Atonement" cuenta la historia de una escritora que celosa del amor de su hermana, acusa a su amante de haber cometido un crimen que no cometió, un drama que conquistó al mundo cuando salió en cines en el 2008. En el filme protagonizado por Keira Knightly, la actriz lleva un vestido verde muy particular que sin duda marcó a la generación de la década, mismo que Alexa Chung ha apostado por traer de vuelta.

© Universal Pictures Keira Knightly en "Atonement"

Alexa Chung se ha mantenido como una de las it-girls más relevantes desde la década del 2010. La modelo es experta en el mundo fashionista y sin duda sabe cómo inspirarse en las piezas que han creado tendencia en décadas anteriores. Y para un evento en Londres, Chung le dio un giro más moderno a la silueta que llevó Knightly en “Atonement” al elegir una pieza firmada por Nensi Dojaka.

© Getty Images Alexa Chung se inspira en "Atonement" con su último atuendo

El vestido de la inglesa es el mismo tono de verde que el de la película, sin embargo, incluye un par de alteraciones como un escote frontal más profundo y un cut-out en la parte superior del abdomen. Alexa complementó el atuendo con unos tacones clásicos de punta negra, su cabellera castaña suelta y un maquillaje muy natural.

El cine como inspiración de moda

No podemos negar que las películas son una gran fuente de inspiración para nuestros looks. El mejor ejemplo es Sabrina Carpenter, quien llevó su propia versión del vestido que Kate Hudson lució en la famosa película “Cómo perder a un hombre en 10 días”, vestido que se convirtió en todo un símbolo de una generación entera.

Sin embargo, no es la única película con un icónico atuendo. No podemos olvidar el colorido vestido que Jennifer Garner llevó en la película “13 going on 30” (en español “Como si tuviera 30”). Misma pieza que fue recreada por Christa Belle años después, quien interpreta la versión adolescente de Jenna Rink.

Y por último y más recientemente, el caso con la playera de "Challengers" inspirada por John Kennedy Jr., que no sólo fue usada en la película protagonizada por Zendaya, si no que algunas celebridades y personalidades de la industria han retomado esta pieza.