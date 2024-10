Las perlas están de regreso y de la manera más inesperada

Durante Fashion Month, vimos muchas tendencias que han resurgido con fuerza, entre estas el uso de perlas como uno de los accesorios clave. Antes, las piezas aperladas eran reservadas para eventos formales o un símbolo del estilo clásico, ahora este elemento se reinventa para incorporarlo en looks frescos y modernos.

Este resurgir muestra que las perlas no son exclusivas de las alfombras rojas o fiestas de gala; su versatilidad las ha convertido en un complemento perfecto para los looks del día a día. Incorporar perlas en atuendos casuales o incluso de oficina añade un toque sofisticado sin perder frescura.

Las perlas en las pasarelas

Durante la Met Gala, Ariana Grande lució un hermoso vestido con un bustier hecho de madre perla diseñado por Loewe, una pieza que ocasionó sensación entre la industria fashionista, debido a que nunca se había utilizado este material de esa manera. Meses después, durante la semana de la moda parisina y para la entrega de Loewe primavera/verano 2025, Jonathan Anderson presentó un abrigo que retomaba la técnica de la madre perla pero en esta ocasión para un abrigo.

© @loewe Vestido de madre perla para Ariana Grande

Por su parte, Simone Rocha se ha coronado como la reina de las perlas y las aplicaciones, aunque seguido la vemos incorporarlas en sus diseños, en esta ocasión presentó accesorios que hacen de las perlas protagonistas de los looks. Vemos un bolso que simula una perla gigante, perfecto para agregar un poco de glamour a cualquier atuendo.

© Launchmetrics Spotlight Simone Rocha FW24

Cómo llevar perlas en tu día a día

Un par de aretes de perlas pequeños y sencillos son una manera ideal de añadir un toque refinado a cualquier outfit. Puedes combinarlos con una camiseta blanca básica y jeans para dar un toque de elegancia a cualquier look casual.

© Launchmetrics Spotlight La propuesta de Chanel para SS25

¿Cómo olvidar la icónica gargantilla de perlas diseñada por Vivienne Westwood? Si tu estilo es más atrevido, olvida los collares de perlas sencillos, si algo aprendimos en Fashion Week es que no hay nada como llevar collares de perlas de diferentes capas y en diferentes largos, combínalos con cadenas metálicas para añadir un aire moderno y desenfadado.

© Christian Vierig/Getty Images El 'street style' durante la semana de la moda en París, estuvo dominado por los accesorios con perlas

Si quieres algo fuera de lo común, no dudes en llevar piezas con guiños de perlas, en cuestión street style, hemos visto piezas como pantalones de mezclilla con aplicaciones de perlas e incluso blazers y piezas de punto.

© @milatextiles No temas en hacerlas protagonistas de tus 'looks' de forma inesperada

Las perlas representan un equilibrio entre tradición y modernidad. Son atemporales, pero hoy las vemos reinterpretadas de formas que antes no nos hubiéramos imaginado. Al incluirlas en tus looks diarios no solo te mantendrá al día con las tendencias, sino que también añadirán un toque de sofisticación muy “effortless”. Si aún no las has probado, este es el momento de sumarlas a tu colección de accesorios.