Estas son las tendencias que destacaron en Bridal Fashion Week FW25

¿Quién no ha soñado con vestirse de blanco al menos una vez en la vida? La moda nupcial es una de las ramas de la moda y el diseño más aspiracionales ya que despierta muchas ilusiones y sueños que crecen desde que somos niñas. Por eso es que, en medio de la elegancia y la creatividad presente en Semanas de la Moda como NYFW o Paris Fashion Week, es que nos tomamos una parada obligada para admirar lo que los diseñadores bridal tienen para ofrecer a todas esas bride to be que estarán dando el “sí acepto” en otoño e invierno del 2025.

Uno a uno, diseñadores de talla internacional como Alexandra Grecco, Evan Hirsch, Ines Di Santo, Justin Alexander Signature o Nadia Manjarrez inundaron la agenda de esta icónica semana en Nueva York para deslumbrar con sus propuestas llenas de lujo y creatividad. Y si bien la moda nupcial siempre busca mantener guiños clásicos para aquellas novias más tradicionales, nunca faltarán las opciones que rompen por completo el paradigma de una boda para ofrecer una visión fresca y renovada del mundo de los vestidos de novia.

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT Bridal Fashion Week FW25

Es así que, una vez concluida Bridal Fashion Week FW25, no pudimos evitar crear nuestra guía de tendencias para que todas las novias allá fuera encuentren aquél vestido con el que siempre soñaron. ¡Te contamos todo lo que debes saber!

Estas 5 tendencias conquistaron Bridal Fashion Week FW25

Novia boss girl

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT Alexandra Grecco / Azenabor / Soucy

¿Quién no quiere sentirse empoderada el día de su boda? La realidad es que muchas novias no quieren optar por el tradicional vestido estilo princesa y prefieren agregar toques de toda una girl boss al atuendo para lucir determinantes y fuertes en todo momento. Por eso es que esta temporada encontramos propuestas que apuestan más por un traje blanco para aquellas mujeres que quieran salir de lo convencional. Si prefieres una dualidad entre lo femenino y masculino, también hay diseños que apuestan por un blazer impresionante combinado con una falda para conseguir ese acabado único y especial.

Guantes como estrella del look

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT Hera Couture / Ines Di Santo / Azenabor

Todos lo sabíamos pero Bridal Fashion Week lo confirmó: los guantes son el accesorio estrella de la temporada. Si bien estas piezas siempre han sido parte importante de la moda nupcial, esta temporada demuestran su regreso con mayor fuerza que nunca. Hoy, los guantes no se limitan a las novias románticas -que bien siguen siendo un “must”- sino que se extienden a todo tipo de novias. Desde el clásico mesh o el encaje hasta guantes que agreguen un pop de color al look.

Vestidos de dos piezas

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT Alexandra Grecco /Hera Couture / Galia Lahav

La comodidad es la reina de la temporada y, por eso, los diseñadores han buscado nuevas técnicas y maneras de lograr que los vestidos sean mucho más fáciles de vestir y más versátiles. Es así que esta temporada los vestidos de dos piezas estarán reinando los guardarropas nupciales. Lo mejor de este estilo es que puedes darle un segundo uso a cada pieza después de la boda o, incluso puedes hacer cambios entre la ceremonia y la recepción para sorprender a todos.

Cover up

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT Idan / Halfpenny / Sareh Nouri

Hay que reconocer que aún existen algunas novias que prefieren algo más clásico y elegante, en especial si la boda es de temática mucho más sofisticada. Para todas esas novias, los diseñadores de la temporada prometen que los vestidos de manga larga serán la sensación. Ya sea que te inclines por mangas totalmente lisas para ser una novia minimalista, o prefieras mangas see through para ser una novia más sensual, habrán muchas opciones para ti.

Cuello majestuoso

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT Monique Lhuillier / Odylyne / Savage Hunt

La sensación de los vestidos de novia suelen ser los escotes. Es por eso que los collares son una de las piezas más importantes para las bide to be. Sin embargo, la tendencia para otoño-invierno, en especial para las novias con bodas en climas fríos, se inclinará por integrar piezas adicionales en el cuello que le den un aire muy sofisticado y tradicional a tu vestido de novia. ¿El resultado? Una esencia digna de una royal.