Vivienne Westwood será la firma invitada a Barcelona Bridal Fashion Week

No hay mejor lugar para encontrar inspiración de moda que en las grandes pasarelas alrededor del mundo. Y, cuando se trata de encontrar el vestido ideal para caminar por el altar, no hay nada mejor que encontrar ideas, siluetas y tejidos en las colecciones nupciales que se presentan en medio de las colecciones tradicionales. Por eso es que uno de los grandes referentes para las futuras bride to be, es Barcelona Bridal Fashion Week que, año con año, deleita con propuestas para todo tipo de mujeres, gustos y necesidades.

Ya sea que seas una novia romántica que esté en búsqueda de un vestido lleno de encaje estilo europeo o que quieras convertirte en una novia fuera de lo común con un vestido nunca antes visto, siempre habrá un poco de inspiración para ti con las colecciones que ofrecen los grandes diseñadores durante esta semana de la moda tan prestigiosa.

© Instagram @barcelonabridalfashionweek Barcelona Bridal Fashion Week

Ha sido tanto el crecimiento y visibilidad que ha tenido este espacio que año con año invitan a diferentes diseñadores internacionales para deslumbrar con su propuesta y cosmovisión única del mundo bridal. En algunas ocasiones hemos visto desfilar a grandes nombres como Elie Saab, Viktor & Rolf o Gimbattista Valli, y la edición de 2025 promete llegar en grande con el invitado que estará compartiendo sus diseños en suelos españoles.

Lo que podemos esperar para Barcelona Bridal Fashion Week 2025

Hoy, finalmente fue anunciada la casa de moda que estaría asistiendo a Barcelona como invitada para las pasarelas nupciales. Se trata de Vivienne Westwood, quien mostrará sus propuestas en el desfile que se llevará a cabo el 24 de abril del 2025. Esta noticia causó gran emoción, no sólo por los controversiales y fuera de lo común que podemos esperar que sean los diseños, sino también porque ésta representa la primera colección presentada en Barcelona Bridal Fashion Week.

© Getty Images Vivienne Westwood

Aunque muchos detalles siguen siendo desconocidos, la firma británica dirigida por Andreas Kronthaler, el actual director creativo, sí reveló el venue que estará recibiendo a sus piezas. Se trata de los claustros de la Universidad de Barcelona, un espacio de suma importancia educativa e histórica para una de las ciudades y culturas más importantes del mundo. Esta colección contará con un aproximado de 30 diseños nupciales que, estamos seguros, dejarán con la boca abierta a más de una persona.

© Instagram @barcelonabridalfashionweek Barcelona Bridal Fashion Week

Barcelona Bridal Fashion Week sucederá del 23 de abril al 26 de abril y no solo contará con desfiles de grandes casas de moda sino que también tendrá actividades complementarias como un Trade Show donde diversas marcas tendrán la oportunidad de mostrar sus productos desde vestidos nupciales hasta accesorios y piezas para el novio. Sin duda alguna, Barcelona Bridal Fashion Week promete convertirse en una plataforma única para los amantes de la industria nupcial.