Sarah Jessica Parker brilla en Nueva York al estilo de Carrie Bradshaw

La actriz es una de las favoritas cuando hablamos de cuestiones fashionistas y nunca decepciona con sus looks. Es algo lógico considerando que a lo largo de los años ha establecido una relación con múltiples diseñadores y entrenado su ojo en cuanto a la moda.

Sarah Jessica Parker se ha posicionado no sólo como un referente de la moda neoyorquina, sino también como un importante personaje de la sociedad de Nueva York, incluso hay quienes la llaman un ícono de la ciudad. Es por eso, que fue una de las invitadas a la Gala de Otoño del Ballet de Nueva York, un evento al que solo son invitadas las personas con mayor influencia de la ciudad.

Los detalles del look de Sarah Jessica Parker

La actriz apostó por un vestido de estampado de flores en acabado metálico, un atuendo que refleja el romance del ballet. Se trata de una silueta diseñada por Oscar de la Renta, un diseñador “staple” en la historia tanto de su personaje de Carrie Bradshaw en "Sex & The City", como en la vida de Sarah Jessica Parker.

© Getty Images Sarah Jessica Parker en Lincoln Center, NY.

El vestido cuenta con una falda pomposa hecha de tul que le da un volumen muy femenino. Por encima de los hombros lleva una tipo estola que mantiene el estampado floreado del vestido. Lleva el plateado más allá de la silueta en la joyería y zapatos, detalles con los que logra un look monocromático.

Un ícono de belleza

Sarah Jessica Parker sabe cómo hacer coherentes cada uno de sus looks y parte de la magia detrás de estos está también en el maquillaje y peinado, y cómo todos estos elementos componen una imagen completa. En esta ocasión la actriz llevó un maquillaje natural con sombras plateadas y luminosas que destacaron el color de sus ojos.

Si bien Carrie Bradshaw se distingue por su melena rizada, Sarah Jessica Parker jugó un poco más con su estilo para este ocasión. En este look, apostó por llevar una “ponytail” que deja ver el largo de su melena. Completó su atuendo con detalles de joyería sencillos como pendientes de brillantes en corte de pera que le dan un toque de brillo sofisticado.

© Getty Images Sarah Jessica Parker, Andy Cohen y Amy Sedaris

A la Gala del Ballet fueron también invitados personajes de la televisión como Andy Cohen y Amy Sedaris, además de algunos miembros del cast de “And Just Like That”, la secuela de “Sex & The City”.