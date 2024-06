Sarah Jessica Parker apuesta por llevar una de las tendencias favoritas de los 2000s

La emoción por ver lo que tiene la nueva temporada de “And Just Like that” es enorme pero, por ahora solo nos queda esperar y conformarnos con los pequeños spoilers que hemos podido ver de su filmación. En los últimos meses, los atuendos elegidos para Sarah Jessica Parker no han hecho más que darnos de qué hablar por las diversas tendencias que proponen y que regresan del baúl de los recuerdos. Hemos tenido vistazos a tendencias venideras como la maxifalda de mezclilla que regresa pero ahora, tocó sumarnos a los aires nostálgicos de un estilo que Carrie Bradshaw desempolvará: el layering dosmilero.

El layering dosmilero que llevó Sarah Jessica Parker en un día de filmación

Sabemos que no hay nada que a Sarah Jessica Parker no le luzca sensacional. Las tendencias vienen y van pero la actriz se ha mantenido relevante conforme pasan los años; convirtiéndose en un modelo a seguir si de moda hablamos. Sus más recientes atuendos para la filmación de “And Just Like That” confirman una y otra vez que Parker siempre será uno de los principales referentes de glamour.

© Jose Perez/Bauer-Griffin Sarah Jessica Parker

Para ser fiel a este título, la actriz nos sorprendió esta mañana con un atuendo lleno de nostalgia. Como salido de una fotografía de los años 2000, la actriz deslumbró con el estilo layering, o capa sobre capa, que tanto nos gusta pero lo hizo con guiños retro. Es difícil olvidar que todos hemos tenido en nuestro guardarropa la clásica camisa blanca formal. Sin embargo, hace algunos años la moda se inclinaba por darle un giro a esta prenda, integrando una capa sobre ella: un vestido. ¿Cuántas veces no conseguimos un look preppy perfecto con ayuda de esta fórmula perfecta?

Fue así como Sarah Jessica Parker decidió tomar esta tendencia dosmilera y adecuarla a una de las prendas más en tendencia esta temporada: el vestido camisero. La actriz se unió a este tipo de vestidos con uno suelto en color blanco; refrescante para el verano. Sin embargo, le dio un giro al añadir un vestido más corto en color negro, un little black dress con tirantes de spagetti. La actriz combinó su atuendo con unos tacones en color blanco y negro para darle personalidad al look completo.

Inspírate y únete al layering dosmilero como Sarah Jessica Parker

© Launchmetric Spotlight Para la oficina Experimenta con la tendencia de layering para crear atuendos formales dinámicos y únicos. Mezcla camisas con vestidos o monos y logra la dupla perfecta.

© Melodie Jeng Cambia la camisa por una t-shirt Si prefieres inclinarte por un atuendo más casual, intercambia la camisa por una t-shirt clásica en color blanco para tener un acabado más relajado. El toque trendy se lo puedes dar con un slip dress.