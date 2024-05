El vestido camisero de Anne Hathaway que ha causado sensación en internet

No hay nada que nos guste más que ver a Anne Hathaway deslumbrar en cualquier evento. Desde su regreso a las alfombras rojas por su más reciente proyecto, “The Idea of You”, la actriz de 41 años ha estado en boca de todos no sólo por el furor que ha ocasionado su personaje en dicha cinta, sino también por los increíbles looks con los que ha impuesto estilo y su impresionante belleza que no parece cobrar factura al tiempo.

Los últimos looks icónicos de la actriz tuvieron lugar durante la gira promocional del largometraje en diversas ciudades del mundo. En dicha gira pudimos verla lucir el tan en tendencia “baby-blue”, el look monocromático en blanco y el vibrante vestido rojo con el que la actriz causó sensación. En esta ocasión, Anne ha vuelto a enamorar a través de las redes sociales pero, esta vez, por un look perfecto para el verano durante un evento con Bulgari.

El look de verano de Anne Hathaway en Roma

Europa ha sido el foco de atención en los últimos días tras ser el escenario de numerosos looks por parte de las celebridades. Por un lado tenemos nuestra mirada puesta en Cannes como la ciudad francesa cuna del séptimo arte y, por el otro lado, tenemos nuestros ojos en Roma; específicamente en el Hotel Bulgari. Y es que en medio del furor que han causado los más recientes atuendos de celebridades como Anya Taylor-Joy o Hunter Schafer, Anne Hathaway logra nuevamente sacarnos un suspiro en su aparición en Roma.

El motivo de su estancia es simple: la presentación de la nueva colección de alta joyería de Bulgari: AETERNA. Como embajadora de la marca, y fiel amante de las joyas de la firma de lujo, Anne no podía faltar a un evento tan importante y especial para la firma. Lo que causó sensación en internet fue el atuendo que Hathaway y su estilista, Erin Walsh, eligieron para la ocasión.

Para celebrar el lanzamiento tan esperado, Anne Hathaway llevó un vestido camisero blanco combinado con un corsé del mismo color. Ambas piezas pertenecen al diseñador Zac Posen para Gap. El vestido, perfecto para verano, lució desabotonado en la parte inferior para dar un aire veraniego perfecto. Tal como su estilista lo confirmó en sus redes sociales “la inspiración fue una visión moderna de ‘Roman Holiday’”. Hathaway combinó el vestido con unos tacones en punta de Louboutin, un bolso metálico y joyería majestuosa de Bulgari.

El look de la actriz nos confirma que el vestido camisero será una de las prendas favoritas para el verano, ya que no solo se adapta a cualquier estilo y dress code, sino que también te permite mantenerte fresca y chic para el calor sin perder el glamour. Lo mejor del vestido camisero es que puedes llevarlo largo, corto, y de diversos colores o estampados dependiendo cómo quieras estilizarlo. Lo puedes combinar con tacones, sandalias o incluso tenis si lo que buscas es un acabado mucho más informal.