La reina Letizia da lecciones de estilo en 'high waisted jeans'

No hay nada que los royals no hagan bien; incluso cuando se trata de moda. Y es que las constantes obligaciones y eventos sociales a los que acuden todos los miembros de la realeza, ameritan un guardarropa más que completo y versátil. Ya sea un evento de gala o un paseo por la ciudad para conocer nuevos proyectos civiles, los miembros de la familia real nunca descansan ni dejan a un lado su estilo.

Prueba de esto es Letizia de España quien constantemente nos está sorprendiendo con atuendos únicos y que nos ayudan a prevenir algunas tendencias para replicar. Además de que cuenta con un estilo muy sofisticado, Letizia ha conseguido traer de regreso algunas tendencias retro que creíamos sepultadas pero que todavía tienen mucho que ofrecer. Tal es el caso de una de sus más recientes apariciones en público donde pudimos verla regresando una de nuestras tendencias favoritas: los high waisted jeans.

Letizia de España lleva la tendencia de jeans que amaremos esta temporada

Debemos admitir que la mezclilla es uno de esos materiales que jamás pasarán de moda sin importar la época del año o el paso del tiempo. Su comodidad, su dinamismo y la gran variedad de opciones que hay, la hacen un tejido ideal para el día a día. Si quieres algo informal, no hay nada mejor que unos jeans y una t-shirt básica. Pero, si lo que quieres es un look cargado de formalidad, lo mejor será integrar unos tacones y una camisa de vestir. En pocas palabras los jeans son el mejor aliado hasta para la realeza.

© Getty Images Letizia de España y la Princesa Leonor

Así lo demostró la reina Letizia de España quien fue vista de la mano de su esposo, el rey Felipe VI y la princesa Leonor. La feliz pareja acudió a un restaurante para visitar a su hija en la Escuela Naval de Marín. Por la tarde, comieron en un lugar de mariscos llamado O Loxe Mareiro, que es considerado uno de los mejores spots gastronómicos de la zona.

© Getty Images Letizia de España y Princesa Leonor

Una ocasión así de especial y familiar ameritaba un look romántico y cómodo al mismo tiempo. Por eso es que Letizia decidió inclinarse por una tendencia que creíamos olvidada: los high waisted jeans. La royal combinó unos jeans básicos de tiro alto con una blusa blanca de guiños románticos que le dio ese toque formal al atuendo. Como complemento, la reina acompañó su look con una gabardina en color beige; pieza que no hemos dejado de ver entre las grandes celebridades. El resto de sus accesorios se mantuvieron básicos como su delgado cinturón negro y su bolso del mismo tono que cerró perfectamente al outfit.