La diseñadora favorita de la reina Letizia nos revela las claves para lucir como una 'royal'

En un mundo que está en constante cambio, ninguna industria se salva, sobre todo si hablamos de moda y alguien que tiene muy claro esto es la diseñadora Tissa Fontaneda, con quien discutimos acerca del panorama de las tendencias, las claves para vestir bien y el poder que tienen los accesorios para lograr el cometido.

Para cualquier fashionista, el nombre Tissa Fontaneda pesa. Se trata de una diseñadora de accesorios que ha hecho de su marca homónima un referente de sofisticación y elegancia, pues incluso sus diseños han sido seleccionados por miembros de la realeza, como la reina Rania de Jordania y la reina Letizia de España.

“Cuando diseñas piezas y procuras hacerlo con los materiales y procesos de la mejor calidad, se nota y la gente se da cuenta”. Esto es algo que comenta la diseñadora después de discutir cómo sus piezas se mantienen como unas de las preferidas dentro de las casas reales.

La evolución de la industria de la moda

Fontaneda menciona que durante el tiempo que lleva trabajando dentro de la industria, ha observado y experimentado, de primera mano, un cambio de 180 grados y asegura que “La moda era más creativa” lo que nos hace cuestionarnos ¿en dónde vemos la creatividad dentro de la industria hoy en día?

La realidad es que vivimos en un mundo en donde la oferta fashionista es muy grande. Diferentes marcas de fast fashion nos ofrecen prendas que cumplen con lo que buscamos en cuestión de diseño y silueta, y lo hacen a un precio accesible.

© Getty Images La reina Letizia de España en 2014 con un clutch firmado por de Tissa Fontaneda

A la par, hemos visto un cambio en las marcas y grandes casas de moda consideradas de lujo, pues aquellas que en un inicio comenzaron con artículos en los que priorizaban el trabajo artesanal, la atención al detalle y la producción limitada de piezas, hoy han modificado sus procesos de manufactura, haciéndolos industriales para tener una mayor oferta ante el público.



Ese es el reto en esta era, encontrar piezas únicas. En un mundo donde predomina la digitalización y la moda como industria, un mismo diseño de bolso podemos encontrarlo en todas las sucursales del mundo, y el concepto de “originalidad” se ha perdido, lo que hace que encontrar piezas únicas es cada vez más complicado.

El poder de los accesorios

Pero no todo está perdido, pues existen personas como Tissa, quienes buscan hacer la diferencia. En su experiencia, destaca su paso por la casa española Loewe (considerada actualmente la firma más importante del mundo), y a pesar de estar envuelta por ese antecedente, Fontaneda ha sido crítica con la popular cultura de los logos conocida como logomanía, pues considera que “un buen accesorio no es definido por tener un logo”.



En contraste, su opinión con el fast fashion no es tan dura, y asegura que, si bien puedes apostar por llevar un look de pies a cabeza de *inserte aquí marca de fast fashion*, “un buen accesorio puede hacerte lucir como un millón de dólares”.



© queenrania La reina Rania de Jordania con un look relajado y una crossbody de Tissa Fontanet en un recorrido su país en 2022

Es esa misma la razón por la cual miembros de la realeza como la Letizia de España y Rania de Jordania consideran los bolsos de Fontaneda como unos de sus favoritos, ya que se trata de accesorios de calidad, libres de logotipos, sobrios y muy elegantes, con atención en cada detalle.

Los detalles de las piezas Tissa Fontaneda

El valor de las piezas diseñadas por la originaria de Alemania –quien se ha desarrollado principalmente en España–, se encuentra en la calidad de su manufactura y materiales. Para Patricia (como es su nombre de pila), la artesanía es una parte fundamental a la hora de crear piezas, al igual que la calidad de los materiales mediante los que crea cada uno de sus accesorios.

Algo que le ha quedado muy claro a esta talentosa creativa es que "la calidad de la piel se ve conforme pasa el tiempo: el efecto worn-out de la pieza que, contrario a romperse o maltratarse, su uso le da personalidad única a cada accesorio" y es por tal motivo que pone mucha atención en su materia prima, con la finalidad de entregar a sus clientas bolsos, resistentes y duraderos.

© Cortesía

Así mismo, y buscando un sello personal, entre las curiosidades de la piel de cordero que utiliza, destaca que es expuesta a una técnica que genera una textura de burbujas y, al estilo de Bottega Veneta con su cuero trenzado o de otras firmas que estampan sus logotipos, ella ha creado un patrón reconocible, muy juguetón, pero de gran elegancia y simetría.

Al preguntarle acerca de la inspiración y el proceso creativo detrás de sus piezas, la diseñadora comentó que tiende a ser muy consciente de su alrededor. “Estoy constantemente viajando por todo el mundo, buscando proveedores y materiales. Aunque no tengo una metodología bien establecida, me encanta mirar a la gente, lo que hace, cómo combina, me parece fascinante analizarlo”.

Favoritas de las royals

Contrario a lo que uno podría pensar, no fue Tissa Fontaneda quien tuvo un primer acercamiento con las monarcas que portan sus puesas, fueron ellas quienes encontraron un valor en la oferta de la diseñadora. Cuando hablamos del estilo de la realeza, hay protocolos que se tienen que seguir, pero esto no significa que tengan que vestir de manera aburrida, sino más bien siempre priorizando la elegancia y la sofisticación, dos características que definen a Tissa Fontaneda y sus diseños.