Estos son los imprescindibles de Fabiola Guajardo para vivir la experiencia de Paris Fashion Week

De todas las Semanas de la Moda alrededor del mundo, hay una que no tiene competencia por su linaje, historia y por la calidad de las piezas que son preparadas año con año para cada colección. Se trata de Paris Fashion Week que, cada temporada, sorprende de una manera única tanto con su agenda de diseñadores, como con la lista de invitados que asisten a disfrutar de las pasarelas. Y es que hablar de París es hablar, inevitablemente, de lujo, elegancia y un romanticismo incomparable que es capaz de conquistar a cualquiera que ponga un pie en esta ciudad.

Si a un escenario tan espectacular, le sumamos la magia del mundo de la moda, tendremos como resultado una experiencia difícil de olvidar. Es así que Fabiola Guajardo, actriz mexicana, se dejó enamorar por esta ciudad que la recibió con los brazos abiertos para disfrutar de lo mejor de los diseñadores y mentes creativas de la industria. La joven compartió su llegada a la capital francesa con la frase “París siempre es un 'Oui' para mí”. Y fue así que Guajardo dio por inaugurado su viaje a la Semana de la Moda en París.

© Agus Lingals- @Aguslingals Fabiola Guajardo

Fabiola Guajardo disfruta de Paris Fashion Week como invitada especial

Conocida por sus papeles en proyectos de gran importancia como “Yo no creo en los hombres”, “Buscando a Frida”, o la más reciente, “La historia de Juana”, Fabiola ha formado una trayectoria inolvidable en el cine y televisión. Además de su enorme talento para interpretar a diversos personajes, Fabiola es también una apasionada de la moda y ha conseguido forjar un estilo personal basado en lo femenino, lo atemporal y lo sofisticado.

Es así que la mexicana ha conseguido trabajar con grandes marcas como Prada, Fendi, Alo, Dior y muchas más. Sobre esta línea es que la actriz tuvo una primera parada en el desfile de la maison liderada por Maria Grazia Chiuri para conocer su más reciente colección en su visita a París. “Pude ver la colección de Dior que me pareció increíble”, nos cuenta la actriz.

© Agus Lingals-@Aguslingals ETAM

Sin embargo, una de las grandes razones que llevaron a Fabiola a visitar esta hermosa ciudad fue la pasarela de ETAM; marca de la que Guajardo fue invitada especial. La firma de lencería presentó su nueva colección llena de sensualidad y propuestas únicas, y Fabiola fue parte de toda la experiencia. “Me encanta ver la lencería más allá de la noche y a puerta cerrada”, nos cuenta la actriz.

Y es así que, mientras Fabiola disfruta de sus últimos días en la capital francesa, se sentó a platicar en exclusiva para ¡Hola! para contarnos sobre su relación con la moda, su rutina para Fashion Week y los elementos que no pueden faltar en su bolso para vivir al máximo un desfile.

Los imprescindibles de Fabiola Guajardo para vivir al máximo Paris Fashion Week

La maleta perfecta

La parte más importante de cualquier viaje es el equipaje; en especial si el itinerario incluye un par de desfiles. Por eso es importante siempre considerar todo lo necesario para hacer de la estadía, una mejor experiencia. Todos tenemos esos indispensables que nos salvan ante cualquier situación. Para Fabiola, estos infaltables son “Un par de tenis, un bolso y muchos accesorios”. En términos de belleza, hay muchos productos que no pueden faltar en el neceser para mantener una piel radiante. Fabiola se asegura de siempre traer un rímel, protector solar y gloss. “Al viajar una mascarilla también es esencial (es de mis cosas favoritas), sobre todo durante el vuelo”, comparte. Y, por si te estuvieras preguntando sobre el perfume ideal para París, Fabiola no sale sin “Mountain” de Creed; su olor insignia.

Un bolso todo terreno

© Agus Lingals-@Aguslingals Fabiola Guajardo

La pregunta del millón es: ¿qué debe ir en un bolso camino a Fashion Week? Aunque las respuestas pueden ser muchas dependiendo la época del año, el tipo de bolso y la hora del día, Fabiola Guajardo tiene muy claras sus prioridades. Y es que en su bolso, que por cierto es un Dior 95.22, la actriz siempre incluye su cartera (muy icónica de Keroppi), lip gloss, un blush de retoque, unas gafas de sol, una brocha y, claro, sus audífonos.

El look ideal

Uno de los momentos más memorables del desfile de ETAM, fue ver los espectaculares looks que acompañaron a todas las invitadas. Fabiola no fue la excepción pues para la ocasión, vistió un combo perfecto para una noche fuera por la ciudad. Se trató de un body lencero de encaje en color negro que complementó con unos pantalones de vestir en el mismo tono. La actriz se dejó conquistar por el unexpected red con una chaqueta de cuero brillante que dio ese “je ne sais quo” al atuendo. “Tengo un equipo que me ayuda a aterrizar la idea de vestido, maquillaje y peinado para que haya coherencia”. Además de tener un gusto exquisito para la ropa, Guajardo ha encontrado inspiración en dos iconos de la moda: Zendaya y Anne Hathaway, quienes saben portar con seguridad lo que visten.

© Agus Lingals-@Aguslingals Fabiola Guajardo

Conociendo la ciudad

Lo mejor de París es poder perderte en sus calles y dejarte enamorar por cada rincón cultural e histórico. Por eso es que, a pesar de que la agenda de Fashion Week consume gran parte del tiempo, Fabiola ha encontrado la fórmula para poder disfrutar de la ciudad durante su estancia. “Este año fue un poco más relajado en cuestión de tiempo, nos dieron tiempo para descansar y tuve la oportunidad de hacer personal shopping con la marca, además fueron más días, lo que dio oportunidad para sacar partido de la ciudad. Es algo muy apasionado y divertido. El itinerario estaba bien organizado”. Antes de irse, las paradas gastronómicas son un “must” para todos los visitantes pues es bien sabido que la comida en París es única. Los spots infaltables para Fabiola son Huitrerie Régis, Lou Lou y Caviar Kaspia.

© Agus Lingals-@Aguslingals Fabiola Guajardo

Celebrity sighting

No sería Fashion Week sin un par de avistamientos de celebridades por la ciudad. Y es que son tantos los desfiles y tantos los invitados que asisten temporada tras temporada, que sería imposible no toparse con alguien famoso. Por supuesto que todo esto suma a la experiencia de la moda y Fabiola lo sabe muy bien. De hecho, en su visita del año pasado a la Semana de la Moda, tuvo la oportunidad de conocer a una de las actrices que más ha admirado a lo largo de su carrera. “El año pasado platiqué con Anya Taylor-Joy y nos dimos un abrazo, tuve la oportunidad de decirle cuánto la admiro”.