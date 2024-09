Taylor Swift muestra su apoyo a Travis Kelce en un icónico atuendo de mezclilla durante un partido de los Chiefs

Los apasionados del deporte sólo pueden hablar de una cosa: el regreso de la temporada de NFL. Este gran inicio en el mundo del fútbol americano significa que las “it-girls” solo pueden pensar en ver los looks que Taylor Swift utilizará para acompañar a su novio, Travis Kelce, a sus diferentes partidos. Y es que después de que su equipo, los Chiefs, quedaran como campeones en el Super Bowl de 2024, Swift ya es considerada como la primera dama del mundo deportivo.

Lo mejor de todo es que los looks en cuestión no se hicieron esperar pues el día de ayer se celebró el kick off oficial de la temporada de americano con un partido donde Kelce participó. A su lado, y para mostrar apoyo incondicional, llegó Taylor Swift al estadio luciendo un atuendo que se ha convertido en la inspiración que necesitábamos para encontrar el outfit ideal para una date única.

Este fue el look icónico de Taylor Swift para el partido de los Chiefs

La cantante sabe cómo hacer una entrada con piezas que se vuelven parte de la tendencia de “lujo silencioso”. Es decir, prendas que a simple vista podrían parecer comunes pero, al indagar un poco más descubriremos que la gran mayoría provienen de grandes casas de moda o de grandes diseñadores.

Tal fue el caso de su atuendo para el partido de la NFL donde nos sorprendió siguiendo la tendencia de denim over denim; estilo que habíamos creído olvidado con la antigua temporada. Sin embargo, la joven supo darle un giro moderno y sensual a través de un par de botas que se robaron la escena completa.

© Getty Images Taylor Swift

Entonces, ¿qué diseñadores llevaba Swift? La intérprete eligió para la ocasión un corset de mezclilla de Versace que combinó con unos mini shorts ajustados de GRLFRND. Lo que más destaca de su look fueron las enormes botas de Giuseppe Zanotti; las cuales llegaban por encima de la rodilla y reforzaron esta tendencia que deja a un lado las sandalias para dar la bienvenida a las maxi botas.

© Getty Images Taylor Swift

Los accesorios no se quedaron fuera del foco pues Taylor sabe cómo complementar a la perfección su look. Como bolso, decidió llevar un pequeño baúl en color negro de Louis Vuitton. Su joyería fue tan radiante como ella misma. Swift llevó un anillo de rubíes de Retrouvaí, un anillo de oro de Howl, aretes de Susan Saffron y un collar de For Future Reference.