Gigi Hadid es nuestra musa para llevar el color más otoñal

Todos fuimos testigos de las insuperables vacaciones que vivió la modelo Gigi Hadid, en las que dio mucha importancia al romance que mantiene, desde hace meses, con el popular actor de Hollywood Bradley Cooper. La pareja fue relacionada por primera vez en octubre de 2023 y, a lo largo de este tiempo, han sido muy cuidadosos con su privacidad, por lo que han optado por evitar ser captados mientras demuestran su cariño en público.

Pero este verano todo cambió y el protagonista de “Maestro” y su joven novia no se escondieron más, por lo que fueron captados abrazándose, compartiendo risas y lindos besos, mientras disfrutaban del clima y la aventura acuática o compartían con amigos en fiestas privadas.

© The Grosby Group La modelo fue captada a la salida de su departamento en Nueva York

Sin embargo, el tiempo de esparcimiento ha llegado a su fin; poco a poco han vuelto a sus realidades y hace unas horas ambos protagonistas de esta historia de amor fueron captados por separado; él mientras disfrutaba de la compañía de su pequeña, fruto de su relación de 4 años con la también modelo Irina Shayk, y ella saliendo de su departamento en La Gran Manzana, luciendo muy chic con un atuendo que es la mejor inspiración para portar el color más popular del otoño.

Gigi Hadid luce el color del otoño en una salida por Nueva York

Ha iniciado la semana de la moda de Nueva York y, con esta, muchísimos eventos que nos encantan, pues nos dejan ver el gran estilo de nuestras celebs favoritas. Como muestra la cena orquestada por la propia Gigi, quien en el restaurante Caviar Kaspia at The Mark se reunió con fashionistas en una lujosa celebración en honor a Guest in Residence, firma especializada en prendas de abrigo de cashmere y de la cual Hadid es directora creativa.

© The Grosby Group La modelo lució sus largas piernas con unas botas altas y una falda cargo con los colores del otoño

A esta fiesta –donde no faltó el caviar y la champaña– Hadid asistió luciendo, como siempre, espectacular, pero lo que más nos gustó de su outfit fue su abrigo, el cual estamos seguros va a estar trending en la siguiente temporada, pues no solo es calentito, sino que se volvió el protagonista del look por ser de uno de los colores más utilizados en la temporada otoñal y que este año no será diferente.

El atuendo de Gigi consistió en un básico top blanco y una falda cargo en degradado de café a beige. En su cintura destacó una fajilla en tres tonos: rojo, blanco y azul. Sobre esto, dejándolo casi cubierto, colocó un cardigan oversize de la firma que dirige: una pieza con botones centrales, cuello de camisola y tres bolsillos.

Pero la utilización de esta prenda no fue lo único en ese tono que la supermodelo utilizó, pues también son dignas de destacar sus altas botas marrón chocolate con textura de piel de cocodrilo. En contraste, pero también muy chic, resaltó su elección de bolso, pues se decantó por una handle bag de Miu Miu en tono beige.