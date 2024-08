Taylor Russell confirma que es un icono del estilo con sus últimos ‘looks’

Gracias a que no deja de sorprender con todos y cada uno de sus looks en las alfombras rojas, la actriz se ha posicionado como una de las celebridades mejor vestidas en Hollywood, por lo que es invitada a pasarelas y eventos de moda importantes como la MET Gala.

A la par ha creado una buena relación con marcas como Loewe, que la invitó a la noche más importante del año en el sector moda, lo que no fue sorpresa, considerando que la firma de origen español incluyo a la actriz como parte de su campaña, el año pasado.

Aunque Russell ha participado en diferentes proyectos en los últimos años, la actriz captó la atención del público después de compartir pantalla con Timotheé Chalamet en el filme titulado “Bones and all”. Poco después empezó la especulación de su relación con Harry Styles, misma que se confirmó al poco tiempo. Si bien la pareja ya no mantiene una relación, no cabe duda que le dio mucha más popularidad a la también modelo.

El look de Russel para el festival de Venencia

Los festivales de cine son la ocasión perfecta para lucir las mejores prendas y comunicar a través del estilo y Taylor no pierde oportunidad para hacer todo un “fashion statement” en cada ocasión. Para la alfombra roja en el Festival de cine de Venencia, la canadiense apostó por llevar una silueta firmada por Chanel, la cual se destacó por ser blanca en un paraíso de atuendos oscuros

© Getty Images Taylor Russell en el Festival de cine de Venencia

Se trata de una silueta de archivo de la marca francesa que fue presentada como parte de la colección primavera/verano de 1993. Una pieza diseñada por Karl Lagerfeld, cuando el diseñador estaba a cargo de la maison. Russell complementó el vestido con stilettos blancos de suela roja, clásicos Loubutin.

Russell en piezas de archivo

No es secreto que las celebridades mejor vestidas apuesten por piezas de archivo y la razón principal es por que estas cuentan una historia y tienen una carga nostálgica e histórica muy interesante. Russell trabaja con Jahleel Weaver como su stylist, y este también ha sido responsable de algunos de los outfits más icónicos de Rihanna, lo que nos deja claro el por qué es la brillante mente detrás de los atuendos más interesantes de Rusell.

© Getty Images Taylor Russell lleva una pieza de archivo John Galliano.

Como muestra, otro de los eventos a los que asistió la actriz durante el festival de la Ciudad de los canales. Para este, la joven que hace unas semanas llegó a los 30 años, se decantó por un conjunto diseñado por uno de los creativos más talentosos de nuestros días: John Galliano. Un atuendo de dos piezas (saco y falda) con una silueta estructurada que acentúa la cintura y los hombros. Se trata de un conjunto que el oriundo de Gibraltar presentó como parte de la colección de su marca homónima en la primavera-verano de 1995; otra joya desempolvada por Jahleel Weaver.