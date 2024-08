Jennifer Lopez en un 'look' con inspiración de los 60s en su última noche en Nueva York

No cabe duda que Jennifer Lopez siempre se ve espectacular, sin embargo, en recientes semanas la hemos visto envuelta en un halo de incertidumbre, pues de acuerdo con muchos medios, su divorcio de Ben Affleck es un hecho y solo estaría esperando para anunciar que ya no son marido y mujer.

Aun con todo esto que están viviendo, la Diva del Bronx inició su verano en Nueva York y Los Hamptons, donde, en compañía de sus hijos Emme y Max y otros invitados muy especiales como la hija mayor de Affleck y Jennifer Garner, Violet Anne, disfrutó de la desconexión que le puede otorgar esta temporada vacacional.

Además, la guapa intérprete de “Jenny From The Block” ocupó estos días para celebrarse en grande, pues el pasado 24 de julio cumplió 55 años y la latina no escatimó con los festejos, por lo que organizó una monumental fiesta al estilo Bridgerton que, además de ser un gran autoregalo, hizo más grandes los rumores de su presunta ruptura, pues Ben no estuvo presente.

© Grosby Group La actriz y cantante asistió a una presentación de 'Cats' previa a su estreno en Nueva York

Y como no todo es fiesta y diversión, el día de ayer JLo fue captada a su regreso a Los Ángeles, donde está la casa familiar que compró junto al también actor, con quien se casó hace dos años y quien hace unas semanas habría comprado otra propiedad en California. Pero antes de partir, en su última noche en su estado natal la protagonista de “Atlas” sorprendió con su atuendo durante una salida nocturna.

El look de los 60s de Jennifer Lopez en Nueva York

El estilo de Jenn siempre ha sido muy camaleónico; muy bien podemos verla con su melena china y jeans ajustados, portando el Versace más provocador o con un clásico vestido de seda y mucho vuelo de Elie Saab, pero en su noche de soltera por Nueva York decidió lucir como toda una diva de los años 60, con un vestido encantador.

© Grosby Group Jennifer decidió lucir su anillo de compromiso ahora en la mano derecha

Se trata de un diseño de Alice and Olivia en tono blanco y con un estampado floral de gran formato. El vestido corta arriba del tobillo con un borde de líneas café y, en la parte superior, el toque más coqueto son sus tirantes blancos y anchos que permiten formar un moño en cada hombro.

De la paleta de colores de las flores, JLo eligió el granate para los complementos y eligió unos tacones de punta y una muy linda bolsa Jackie Notte mini de Gucci. Sobre su beauty look, la famosa no mostró sus ojos, pues llevaba gafas y su cabello lo recogió en un prolijo atado.

Algo que llamó mucho la atención fue su elección de joyas, y no por sus enormes arracadas y sus pulseras de oro y diamantes, sino porque dejó claro que, aunque viva su divorcio, ella estará dispuesta siempre a lucir su enorme anillo de compromiso, aunque ahora lo llevó en la mano derecha.