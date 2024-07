Max, el hijo de Jennifer Lopez y Marc Anthony, fue el gran cómplice de la cantante en su fiesta de cumpleaños

La celebración de Jennifer Lopez por sus 55 años sigue dando de qué hablar, no solo por su espectacular temática de Bridgerton, sino por su hijo Max, quien aparece en el video, mostrándose ya como todo un adolescente, cada vez más parecido a su padre, el cantante Marc Anthony. 'La Diva del Bronx' celebró rodeada de sus seres queridos y a su lado estuvieron sus mellizos, Emme y Max, aunque en el video solo se alcanza a apreciar al jovencito, quien es idéntico al intérprete de salsa.

© @jlo Jennifer Lopez y su fiesta al estilo 'Bridgerton'

Max aparece en el primer cuadro del video, junto a JLo. Al parecer están sentados en una mesa de honor, y al igual que el resto de los invitados el joven de 16 años lleva el dress code de la celebración: al estilo Bridgerton. A pesar de que Max es el más tímido de los hijos de Jennifer y de que suele mostrarse enfocado en cosas como los videojuegos, parece que por tratarse de una ocasión especial, se sumó al festejo de su mamá y dejó de lado su lado más discreto para sumergirse en la atmósfera festiva. Aunque no se alcanza a apreciar del todo su traje, Max llevó un saco de cuello alto, pues este sí se alcanza a ver en la imagen.

© @jlo Max, el hijo de JLo en la celebración de la cantante

Esta imagen de apenas unos segundo en el video deja ver el gran parecido de Max con su padre. Cada vez más, los rasgos de Marc Anthony se hacen visibles en sus hijos. Los mayores, Cristian y Ryan Muñiz, de su relación con Dayanara Torres, son su fiel copia, mientras que sus mellizos con JLo también heredaron sus genes. En el archivo, hay fotos de Marc en sus años de juventud y las imágenes no mienten: ¡son como dos gotas de agua!

© Getty Images Marc Athony en su juventud

Aunque Max no está tan presente en los reflectores, sí ha tenido un acercamiento con el medio. En la película Marry Me, protagonizada por su mamá y el actor Owen Wilson y Maluma, tuvo un pequeño papel. “Lo pasó muy bien y quiere hacerlo más. "Quiere ser actor", contó la actriz ante las cámaras de El Gordo y la Flaca sobre su hijo, quien desde esa película no ha vuelto a aparecer en otra producción.

© Backgrid/The Grosby Group Jennifer Lopez con Max

Podría ser que más adelante, Max vuelva a sorprender con otro proyecto detrás de cámaras, así lo detalló la propia Jennifer. "No es que sea tímido, pero yo creo que él quiere ser más un actor de doblaje porque tiene una voz muy distinta, y puede poner voces muy diferentes. Pero hará lo que él quiera", contó en la entrevista, en 2022.

Además de su hermana melliza Emme, Max tiene más hermanos; la mayor, Ariana Muñiz y Alex 'Chase' Muñiz; este último adoptado por el cantante mientras tenía una relación con Debbie Rosado, la madre de su primogénita. También están Cristian y Ryan, fruto del segundo matrimonio de Marc con la ex Miss Universo Dayanara Torres, además del pequeño Marc Anthony Jr., a quien el artista tuvo con su cuarta esposa, la modelo Nadia Ferreira.