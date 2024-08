Las mejores pasarelas de Colombiamoda 2024

Durante 4 días, Latinoamérica puso sus miradas en Medellín para conocer lo mejor de la moda latina y de la industria del diseño en la edición de este año de Colombiamoda; el lugar perfecto para conocer las más recientes propuestas de diseñadores y líderes creativos de la industria. Como en todas las Semanas de la Moda a nivel mundial, Colombiamoda deslumbró con colecciones inolvidables y ejemplos de lo que viene para el street style de parte de todos los asistentes al evento.

La edición de este año fue sumamente especial a través de su concepto titulado “Circuito de Ciudad” donde, a través de diversas locaciones, los asistentes pudieron tener una probadita de todo lo que la industria creativa está haciendo. Además, se hizo mucho énfasis en la importancia de la innovación para poder llevar el diseño latino a todo el resto del mundo. Entre los diseñadores invitados para ser parte de la edición encontramos nombres como Toscano, “A new Cross”, Alejandro Crocker y muchos más. Sin duda, fueron días llenos de arte, cuidado al detalle y propuestas que serán difíciles de olvidar.

Esto fue lo mejor de las propuestas de moda en Colombiamoda 2024

Sandra Weil

La diseñadora, de origen peruano, tuvo su icónico debut en las pasarelas de Colombiamoda a través de una alianza con Malva. Fue así que Sandra presentó una colección disruptiva y llena de creatividad bajo el nombre de "Kintsugi". Inspirado en la antigua técnica japonesa que busca reparar cerámica con polvo de oro, esta entrega presenta una fusión y exploración de tejidos donde resaltan el denim, el algodón, la alpaca y la seda. El toque único que caracteriza a la diseñadora se hace presente en esta colección donde podemos ver sus clásicos bustiers, pantalones anchos, kimonos y majestuosos vestidos. Disruptiva, rebelde e incomparable son solo algunos de los adjetivos que englobaron esta espectacular pasarela a cargo de dar cierre a Colombiamoda.

Nicolás Rivero

A New Cross.

El diseñador, originario de Bogotá, fue elegido para inaugurar este evento de calibre mundial con su marca “A New Cross”. La colección, titulada “PROCESO”, dejó a la vista el cuidado al detalle y la implementación de técnicas artesanales colombianas que lograron reflejar una intensa curiosidad por el entorno y la exploración con los materiales de parte del diseñador. La colección estuvo compuesta por 30 looks creados, todos, con fibras naturales como linos, sedas y fibra de plátano. ¿El resultado? Prendas minimalistas de la más alta calidad que reflejan una nueva era de la modernidad y lo elegante. Además, cada look fue acompañado por joyería de Tous, para crear la dupla perfecta.

Alejandro Crocker

© Oscar Garces/Getty Images Alejandro Crocker en Colombiamoda 2024.

El diseñador venezolano tuvo una participación muy memorable dentro de Colombiamoda con una colección titulada “Tierra de Nómadas” de 40 prendas. Tal como su nombre deja ver, se trató de una colección fuerte y determinada donde el denim tuvo una participación especial en toda la confección. La sostenibilidad, que caracteriza muy bien los diseños latinos, se hizo presente a través de cada prenda que fue elaborada con materiales 100% reutilizados.

Pilatos

© Cortesía Pilatos en Colombiamoda 2024.

Este colectivo presentó una colección utópica y distópica al mismo tiempo; buscando llevar a la reflexión a los espectadores. Se trató de “Nómadas futuristas”, una entrega que mezcló lo terrenal con lo espacial con prendas y siluetas que nos hicieron pensar en la ropa del futuro. Motivados de igual manera por una invitación hacia un futuro más sostenible, Pilatos demostró que la dualidad existe al presentar piezas muy cargadas y exóticas, continuadas por siluetas mucho más simples.

Sin duda alguna, Colombiamoda cierra demostrándonos una vez más que la moda en Latinoamérica está posicionándose como una de las mejores y con mayor creatividad del mundo.