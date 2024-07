Las tendencias que dominaron el 'street style' en Colombiamoda

Fue hace más de 30 años que nació Colombiamoda como uno de los eventos latinos en la industria de la moda, más esperados año con año. En él, la creatividad, el negocio y la moda se unen de una manera única para inspirar y ser parteaguas de tendencia a nivel regional, e incluso, internacional. Durante tres días, la ciudad de Medellín se convirtió en el protagonista de foros, conferencias y numerosas propuestas de diseño para regalarnos una pequeña “probadita” de todo lo que el talento latino estará presentando en las próximas temporadas.

Sin embargo, el interior del evento no fue el único que se llenó de propuestas únicas y look memorables. Las calles aledañas a la Plaza Mayor, venue del gran evento, fueron también un espectáculo que nos mostró lo mejor del streetstyle colombiano con prendas y accesorios únicos. Como en cada edición de las diversas Semanas de la Moda alrededor del mundo, el street style es el momento perfecto para empaparnos de inspiración para nuestros próximos looks. Por eso, aquí te dejamos una guía de estilo para que puedas recrear los outfits más icónicos de Colombiamoda; fotografiados en exclusiva por Aldo Decaniz para Hola!

Los mejores looks de street style de Colombiamoda 2024

© ALDO DECANIZ El tan amado "baby blue" Este tono ha ido subiendo en popularidad desde inicios de año cuando muchas celebridades comenzaron a portarlo con orgullo. Hoy, es uno de los colores favoritos por las reinas del street style para sorprender con looks cargados de energía y vitalidad. Tanto en piezas clave como en looks monocromáticos, este tono tiene todo lo que buscamos.

© ALDO DECANIZ Toque boho El verano es la ocasión perfecta para incorporar estampados estilo boho en las prendas; mucho más si hablamos de los hermosos diseños latinos. Por eso, incorporar vestidos veraniegos con motivos bohemios puede ser la mejor opción para tu próximo look. Elévalo con unos tacones o una bolsa formal.

© ALDO DECANIZ El vestido sastre Ya hemos hablado del total white look como una de las tendencias más memorables para lucir impecable en cualquier lugar. Sin embargo, una nueva manera de elevarlo como lo hacen las it-girls de Colombiamoda es con un vestido estilo sastre; fresco pero sofisticado. Llévalo con unas botas vaqueras para darle un estilo más revolucionario.

© ALDO DECANIZ Tops estilo halter Lo hemos visto con celebridades como Emily Ratajkowski: los top estilo halter están por todos lados esta temporada. Colombiamoda no fue la excepción pues pudimos ver estas prendas en muchos formatos y combinaciones. ¿Lo mejor? Hay muchas maneras de llevarlos y hacerlos lucir tan casuales o formales como queramos.

© ALDO DECANIZ Vestido camisero La fórmula secreta para lucir fresca, cómoda y formal al mismo tiempo está en el vestido camisero. Grandes marcas como Louis Vuitton han incluido esta pieza en las últimas temporadas. Esto se debe a que es muy versátil y fácil de combinar con tenis, botas o sandalias.

© ALDO DECANIZ Hombros anchos No hay mejor manera de agregar volumen a cualquier look que incorporando prendas con hombreras. Ya sea desde llevar un blazer oversize o un chaleco, como las chicas de Colombiamoda, este toque puede ayudar a darle una nueva personalidad a tu look.

© ALDO DECANIZ Juego de estampados No hay nada más divertido que romper las reglas y combinar estampados de una forma dinámica y diferente. Las chicas de Colombiamoda nos inspiran a perder el miedo a jugar con los colores y estampados. ¿Quieres llevar un toque extra? Prueba con joyería divertida.