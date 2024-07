Conoce el 'financecore' y por qué está conquistando la moda

Son las 6 de la tarde, vas saliendo de tu trabajo de oficina después de una larga jornada laboral. Tu outfit no luce tan impecable y firme como cuando llegaste por la mañana. Tu camisa está desfajada, algo arrugada y te desabrochas un par de botones del pantalón. Tu cabellera ya no está tan firme y deja a la vista un par de mechones rebeldes que no quieren controlarse. Podrías pensar que no estás en tu mejor momento pero la nueva tendencia en cuanto a estética y moda se refiere, te diría todo lo contrario.

Justo esta esencia es la que propone el “financecore”. Se trata de una nueva tendencia que enaltece el look de “banquero desaliñado” tal como lo describimos al inicio. Las camisas masculinas (en especial de rayas) combinadas con los memorables pantalones de vestir, se están convirtiendo en la dupla perfecta que está sustituyendo muchas de las piezas clásicas que podíamos encontrar en el street style. Lo vimos en Wimbledon con la presencia de muchas de estas piezas pero también lo estamos viendo en muchas pasarelas y colecciones. La fascinación por la ropa masculina y holgada va llegando y planea quedarse por mucho tiempo.

Recrea el finance core en tu próximo look

La moda se ha vuelto más genderless con el paso del tiempo. Hoy, buscamos piezas versátiles que puedan ser utilizadas por mujeres y por hombres por igual pues no hay nada mejor que poder compartir ropa con nuestras parejas. Es por eso que comenzó a haber un apogeo por la ropa oversize como las bermudas largas, los baggy jeans o las camisetas gigantes.

Sin embargo, en los últimos días hemos podido notar una nueva tendencia genderless: la camisa de banquero. Sí, hablamos de esta clásica prenda que usan los hombres de oficina y que, normalmente tiene estampados de rayas o cuadros. Hoy, esta pieza, combinada con bermudas, joggers o pantalones de vestir se está convirtiendo en la nueva prenda favorita de las reinas del street style. ¿El secreto? Llevarla desaliñada, oversize y con elementos fuera de lo común para darle ese giro inesperado.

© Edward Berthelot,Getty Images Bermudas XL No hay mejor prenda para el verano que las bermudas de tela o de mezclilla. Puedes llevar una de estas piezas de corte baggy e integrar la camisa de banquero para conseguir esa esencia relajada.

© Jeremy Moeller,Getty Images Con ropa deportiva Los track suits que estuvieron tan de moda a finales de los noventas y principios de los dosmiles han regresado a inundar el street style este año. Con un aire cool y deportivo, una camisa overzied abierta será el complemento perfecto.

© Edward Berthelot,Getty Images Baggy look Los pantalones cargo, tan en tendencia hace unos meses, se convierten en la pieza perfecta para combinar una camisa oversize. Puedes explorar con los estampados y colores.

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT Moda para todos Hombres y mujeres por igual. Puedes llevar a la práctica esta tendencia con piezas anchas y con gran volumen. Accesoriza con collares dorados para que tenga más esa esencia de street style.

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT Desaliñado mejor La clave para conseguir esta estética está en llevar la camisa de forma informal y relajada. Puedes probar desabrochando muchos botones y hacer que luzca desaliñada sobre otras prendas.