La estilista de Amal Clooney y Lupita N'yongo nos revela la magia de ser una 'bridal stylist'

¿Cuál consideras que es la mejor parte de tu trabajo?

Ser parte del momento especial de una persona. Amo la creatividad y la moda pero saber que soy parte del día más especial de la vida de alguien, es lo que llena mi pasión. Es muy íntimo, especial y personal. Pero, no termina con la boda. Hay clientes que me contratan para estar todo el fin de semana con ellos y eso es muy único. Tener un estilista contigo en todo momento te ayuda a asegurarte de que todo se vea perfecto. Me encargo de que incluso la familia se vea bien, de esta manera, la novia no tiene que preocuparse por nada. Después, muchos de estos clientes regresan conmigo para elegir sus looks para su luna de miel, cumpleaños y baby showers.