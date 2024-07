Olivia Palermo sigue en su 'bridal era' con su más reciente 'look' por las calles de Nueva York

La modelo y personalidad de Instagram nos dio mucho de qué hablar después de celebrar su boda con Johannes Huebl. Aunque la pareja en realidad tiene 10 años de matrimonio, hace tan solo unas semanas celebraron su boda en Baden Baden, Alemania, ya que por sus apretadas agendas, no habían podido celebrar en grande.

La pareja se conoció en una premiere en 2007 en Nueva York por un amigo en común. Después de seis años de noviazgo y en una celebración de año nuevo, Huebl le propuso matrimonio a Olivia Palermo.

Detrás de la boda

Planear una boda requiere de mucho tiempo y dedicación. En aquel entonces (2014), la pareja, al no encontrar el tiempo para organizar el evento, en dicho momento se casó de manera espontánea ante el registro civil de Nueva York. Para aquella ocasión, invitaron únicamente sus seres más cercanos como invitados a la sencilla celebración.

Para la celebración del 2014, Palermo llevó un conjunto diseñado por Carolina Herrera hecho a la medida. Un suéter de cashmere con una falda de tul blanca. La modelo mencionó que sin buscarlo, el conjunto que llevó aquel día tuvo mucha relevancia en redes sociales y fue protagonista de miles de mood boards y notas de estilo.

La modelo e influencer ha dicho que no es entusiasta de los diseños y el estilo bridal, y por el contrario, apuesta por hacer de toda ocasión un fashion statement. Así que para la celebración de su boda hace dos semanas, Olivia llevó tres siluetas diseñadas por Giambattista Valli, quien cambia el nombre de su colección ‘bridal’ por ‘love collection’ en la que incluye piezas que no son el típico vestido de boda.

El estilo bridal de Olivia Palermo

Sea o no su intención, Palermo sigue dándonos inspiración bridal. La modelo fue vista en las calles de Nueva York de lado de su esposo con un look blanco monocromático en el que lleva un top floral firmado por Silvia Tcherassi combinado con una falda midi y un par de mary janes de pico. Incluye como accesorios un par de gafas negras y la tendencia de crochet en una bolsa tipo ‘flap bag’, el look perfecto para un getaway de verano, con telas ligeras y transpirables.