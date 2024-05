Así lleva pantalones ‘baggy’ y botas vaqueras Sienna Miller

Todos hemos pasado por la clásica crisis al buscar nuestro look del día. “¿Qué me pongo?” es una de las preguntas que más puede ocupar nuestra mente, en especial cuando no tenemos una ocasión especial en puerta y simplemente queremos un outfit que nos acompañe a hacer las ocupaciones del día. Es aquí cuando los básicos de nuestro armarios se convertirán en los aliados perfectos para sacarnos de apuros. Pantalones de mezclilla, camisetas lisas o prendas complementarias como blazerso chaquetas, son solo algunos de estos básicos imprescindibles en nuestro guardarropa. Sin embargo, la clave está en estilizarlos correctamente para convertir un outfit casual en uno elevado.

El ejemplo perfecto de esta combinación es la actriz Sienna Miller, quién sabe cómo elegir las prendas y accesorios ideales para cada ocasión. Recientemente la vimos en su icónica aparición en el Festival de Cannes, donde se convirtió en la reina del estilo boho con su vestido en color lila hecho por la firma Chloé. Fue así que la actriz nos demostró, una vez más, que si se trata de estilo, tiene todo para darnos más de un consejo de moda.

El look casual de Sienna Miller que vas a querer replicar desde ya

Si te has preguntado cómo hacer de un outfit casual, uno inolvidable, la clave está en las prendas que elijas y en cómo lo complementas. Así es como nos lo mostró Sienna Miller quien fue vista caminando por las calles de Londres con un look que grita “girl boss” por cualquier ángulo. El outfit inició con una tank top básica en color negro que combinó perfectamente con unos baggy jeans; prenda que no pasa de moda por su comodidad y versatilidad con cualquier look.

Hasta este momento, todo parece apuntar a un look bastante casual pero la actriz, quien acaba de ser mamá por segunda ocasión, decidió elevarlo con prendas de impacto. En primer lugar, Miller sumó un blazer largo color gris para dar un toque más sofisticado al outfit. Sin embargo, tomó la decisión de doblar las mangas para que todo luciera mucho más relajado. Además, sumó un cinturón en color negro para dar mayor personalidad al atuendo.

¿Qué sería de un look sin el calzado correcto? Para esto, la modelo llevó unas botas vaqueras, tan en tendencia con todo el furor de la cowboymania, en color negro. Y, aunque éstas fueron ocultas por el largo del pantalón, dieron un acabado ideal al look. Para cerrar con broche de oro, la actriz eligió un bolso color café de Jimmy Choo para acompañar el outfit.