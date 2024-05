Emily Ratajkowski sorprende con el mejor ‘look’ para los amantes de la Fórmula 1

Los eventos deportivos se han convertido en la excusa perfecta para experimentar con looks urbanos y disruptivos. Son muchas las celebridades que se han dejado llevar por el furor deportivo y han creado tendencias de street style que después se vuelven una inspiración para el mundo entero. En este panorama, uno de los eventos deportivos con mayor alcance internacional y, por lo tanto, mayor oportunidad para la moda es la Fórmula 1. Este deporte ha adquirido popularidad de manera veloz entre las jóvenes celebridades que, año tras año se dan cita para deslumbrar en la pista de carreras.

El Gran Premio de Mónaco ha sido la excusa perfecta para que los amantes de la velocidad y los motores se unan en una de las ciudades con mayor estilo del mundo. Además, hay que recordar que en esta misma ciudad ha habitado el lujo y la moda desde hace muchos años por lo que no es ninguna sorpresa que las celebridades nos deslumbren con looks impecables. Entre los nombres que destacan encontramos a la actriz Anya Taylor-Joy, Ashley Graham y la modelo Emily Ratajkowski; quien nos sorprendió con el mejor look de la temporada.

Así fue el look de EmRata en Mónaco

Para la ocasión, la modelo portó un atuendo que nos mostró las claves para conseguir ese look urbano y deportivo sin perder el estilo y la sensualidad. En primer lugar, Ratajkowski lució un conjunto de chaqueta y pantalón de piel al estilo motociclista para hacer juego con el gran evento deportivo. No es la primera vez que vemos esta chaqueta en las celebridades pues en los últimos meses hemos visto esta prenda en muchos de los guardarropas de las personalidades más fashionistas.

©GettyImages



Las gafas de sol no podían faltar como el accesorio clave de cualquier look deportivo.

Para darle un giro sensual al atuendo deportivo, EmRata combinó este conjunto con un top de bikini en los colores de la bandera de la Fórmula 1. Para estilizar esta combinación, la modelo abotonó la chaqueta en la parte superior y dejó el resto de la prenda abierta para dejar al descubierto el sensual top. El calzado sorprendió al ser distinto a lo que usualmente utiliza la modelo. Normalmente ésta opta por un calzado más deportivo como tenis pero, en esta ocasión, decidió combinar su look urbano con unos tacones de punta en color blanco; sumándose así a la tendencia de mezclar prendas deportivas con piezas femeninas para conseguir un look con una dualidad perfecta.