¿Será momento de incluir ‘jerseys’ deportivos en nuestra rotación para verano?

Después de la pandemia, hubo un gran cambio en la manera de vestir, y no es secreto que el street style se ha vuelto un poco más sport. No sólo por comodidad si no por practicidad. Es muy sencillo llevar sneakers en el día a día porque son perfectos para todo tipo de actividades y para llevar on-the-go.

©GettyImages



Hailey Bieber lleva un jersey saliendo de su sesión de ejercicio.

Por otro lado, estos últimos años las prendas holgadas han sido protagonistas de los outfits que hemos visto en tendencia entre celebridades y personalidades dentro de la industria de la moda, comenzando por artistas que las hacen parte de su estética personal como Billie Eillish, hasta celebs que llevan piezas oversized para lograr el balance perfecto entre lo femenino y lo masculino como Hailey Bieber.

Celebridades que apuestan por llevar jerseys

Y este temporada, ha llegado un nuevo estilo de prenda al guardarropa de las it girls con más estilo: los jerseys deportivos. Ya habíamos visto hace un par de meses a Dua Lipa lucir una variedad de ellos, para ensayos y en su día a día. Aunque esta opción podría parecer obvia, no lo es tanto y es una muestra de cómo los jerseys son una opción divertida entre la oferta de sportswear.

©@dualipa



Hemos visto a Dua Lipa lucir toda una variación de jerseys.

Por otro lado, desde que Taylor Swift sale con un jugador de fútbol americano (Travis Kelce), las ventas de las playeras deportivas ha aumentado significativamente. Vimos también a Hailey Bieber en Coachella con un jersey verde vibrante muy divertido. Además, es muy cómodo ya que no limita la movilidad, es transpirable y para nada sofocante, por lo que resulta adecuado para la este verano.

Si quieres hacerlo parte de tu street style combínalo con accesorios como joyería chunky e incluso dale un giro “preppy” a tu look combinándolo con una falda y mocasines con calcetas largas. Ideal para dar este efecto del “old money aesthetic”.

Variaciones dentro de los jerseys

No se trata solamente de una playera de fútbol con un número y un apellido, sino que existe toda una variedad de jerseys entre los cuales elegir. Existen miles de equipos, cada uno con una paleta de color diferente y ediciones que cada año son actualizadas.

©@stylemeave



Para un efecto más “edgy” combina tu jersey con joyería maxi.

Encima de todo, existen variaciones según el jersey del deporte que escojas, con cuello tipo rugby y manga larga, con cuello en ‘V’ si escoges un equipo de fútbol americano, e incluso los de soccer incluyen una variedad de detalles que los diferencian del resto. También puedes conseguir variacones con manga larga e incluso estilo sudadera con cuello tipo polo.