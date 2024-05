Después de verla desfilar con un look de la colección de Alta Costura de Elie Saab, la actriz y directora nos sorprendió nuevamente con un atuendo deslumbrante. En esta ocasión, Longoria vistió un vestido cut out en color menta con brillantes, hecho a la medida por la firma Tony Ward, quien también vistió a la celebridad el año pasado. Eva combinó este look con unas plataformas plateadas y joyería en el mismo tono.