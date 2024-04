Sydney Sweeney nos demuestra que su estilo es impecable, incluso de vacaciones

Sí, empacar es todo un reto a la hora de viajar, y aunque cada quien tiene su propio método, es casi inevitable llegar al destino y no decir “olvide (insertar prenda o producto)”.

Si eres como nosotros, probablemente te tomas tu tiempo planeando los outfits que querrás lucir en tus vacaciones, porque seamos honestos, ¿quién no quiere fotos súper aesthetic después de su viaje? La buena noticia es que llegó Sydney Sweeney para inspirar nuestras siguientes vacaciones, y confirmar una vez más, que se ha posicionado como una de las celebridades más estilosas este año, en gran parte, gracias a su stylist de cabecera, Molly Dickson.

Sydney Sweeney en Disney World

La actriz publicó estos días algunas fotos de su más reciente vacación en Disney con sus amigas. En ellas, la vemos lucir piezas muy sencillas y clásicas pero con un toque de tendencia con las que logra looks perfectos para vacacionar.

©sydneysweeney



Sweeney luce un atuendo siguiendo la estética “dadcore” apostando por bermudas y una cangurera.

La comodidad es un factor clave a la hora de viajar, ya que podremos lucir outfits lindos y súper glamurosos, pero si no son cómodos, es cuestión de tiempo antes de perder el glam por estar adaptándonos a lo que las circunstancias nos exigen.

La actriz de “Immaculate” combina piezas como los clásicos Adidas Samba en blanco y negro con t-shirts, tank tops, pantalones de mezclilla y bermudas holgadas. La vemos combinar una clásica cangurera negra con bermudas rockeando la estética “dadcore” que se entiende como aquello que usaría un clásico papá de vacaciones.

Los accesorios hacen el outfit

Lo hemos dicho una y mil veces. Pero lo volvemos a repetir. La mejor manera de elevar un look más clásico es a través de los accesorios. Llámese bolsas, cinturones, gafas oscuras o hasta calcetines con detalles. Para esta ocasión, la protagonista del filme “Anyone But You” no esperó para lucir su espectacular bolsa Chanel Bucket 22 en su visita a Disney World, la cual le da un toque chic y sofisticado sin dejar de ser juvenil. ¿Acaso hay algo más icónico?

©sydneysweeney



La actriz de “Euphoria” luce un atuendo relajado en su visita a Disney World.

Hace unos días mencionamos que esta primavera estaremos llevando prendas en color negro, y Sydney Sweeney es nuestra inspiración para hacerlo en esta temporada de calor. No importa si es en un look monocromático para pasear por las calles del glamuroso Nueva York o en una clásica tank top, la actriz nos demuestra que es un color básico que puedes llevar a donde sea gracias a su elegancia y versatilidad.

De nuevo, Sydney Sweeney nos demuestra que es un ícono del estilo y de la moda. Nosotros estaremos inspirándonos en todos y cada uno de sus looks.