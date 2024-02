Aitana conquista el ‘front row’ de la Semana de la Moda en Milán

Ha iniciado la semana más emocionante para los amantes de la moda en una de las ciudades más icónicas, Milán, donde a su segundo día, ya hemos visto a celebridades como Bella Thorne,Emma Watson y Ashley Graham en sus mejores estilismos desde la primera fila de importantes firmas italianas durante Fashion Week Milán.

Y durante estos primeros días en la capital de la moda, la cantante española, Aitana, ha conquistado el front row con atuendos llenos de estilo en dos importantes desfiles: Fendi y Roberto Cavalli, donde ambas firmas italianas presentaron su colección Otoño Invierno 2024.

Los looks de Aitana en la Semana de la Moda en Milán

Todos conocemos a Aitana por canciones como “Mon Amour” y exitosas colaboraciones con cantantes de talla mundial como David Bisbal, sin embargo, la cantante con más de 3 millones de seguidores en sus redes sociales es también una apasionada de la moda. Y así lo demostró a su llegada a Milán, donde primero acudió al desfile de Fendi, donde Kim Jones presentó su colección otoño invierno con prendas de corte asimétrico, estructurados trajes tipo sastre y coloridos suéteres drapeados que hicieron contraste con botas altas de cuero.

Y para ir a juego, la cantante española llevó un interesante juego de colores que consistía en un jersey amarillo vibrante de cuello alto que combinó con unos pantalón de pinzas gris de tiro alto, unas sandalias de tiras del mismo color que el top y una chamarra de aviador de cuero color chocolate. Mientras que para los accesorios, jugó con el contraste de color al llevar el bolso Peekaboo de la firma en su versión mini en color celeste.

Mientras que para su segunda aparición en el front row de Roberto Cavalli, Aitana optó por un look más festivo y glamuroso, que combinó perfectamente con un desfile igual de llamativo y sofisticado, donde los estampados sobre vestidos de seda, siluetas estructuradas y el color oro fueron los protagonistas. En cuanto al look de la cantante española que robó todas las miradas, consistió en un vestido largo estilo lencero de fondo nude con un estampado de hojas doradas que corrían por todo el diseño, con escote en V y como accesorio, sólo una mini bolsa metálica de la firma y el cabello suelto en corte bob con las puntas ligeramente onduladas.

Los nuevos proyectos de Aitana

Además de estar presente durante una de las semanas más importantes de la moda, la cantante de 24 años tiene una agenda apretada para este año, ya que no sólo se confirmó su presentación dentro del festival “Rock in Rio” de Lisboa en junio junto a Camila Cabello, si no que también protagoniza la comedia romántica “Pared con pared” que estrenará en Netflix el 12 de abril.

Vídeo Relacionado: Victoria Beckham ha confeccionado el vestido de novia de Mel B Loading the player...