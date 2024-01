La participación de Zendaya en la Semana de Alta Costura en París ha marcado el inicio de su calendario en cuanto a grandes eventos, ya que no ha asistido a ninguno de los shows de premiaciones en lo que va del año. Pero que gran forma de hacer su debut: con icónicos atuendos que la posicionan como una de las mejores vestidas de la semana.

El micro fleco y look vampy de Zendaya

Para el desfile de Fendi Alta Costura, el micro fleco de la actriz de “Euphoria” hizo su segunda aparición en París esta semana, en esta ocasión estilizado con un elegante slicked-back bun, un smokey eye en tonos café, contour en sus mejillas y labios en un color vino intenso, que combinaban a la perfección con la elección de su atuendo: un vestido largo muy “Old Hollywood” de la casa italiana color vino off shoulder con una banda tipo halter que rodeaba su cuello y mangas estilo guante que cubrían casi todo el brazo. Collar y aretes de diamantes, así como un manicure natural, fueron el toque final.

Al inicio de la semana, Zendaya debutó su micro fleco en un look futurista y muy edgy totalmente negro que resaltaba su figura para el desfile de Schiaparelli. A lo que su novio, el actor de “Spiderman” Tom Holland, publicó dos historias en Instagram como tributo a su gran fashion moment, en el que comentó “this was made for me”. Sin duda amamos a los novios que apoyan, así como pudimos ver también al esposo de Karlie Kloss en primera fila durante su regreso a las pasarelas. ¡Aplausos!

La propuesta de Fendi Alta Costura Primavera Verano 2024

Con la música de Max Richter de fondo, Fendi ha presentado un universo etéreo y delicado, con líneas minimalistas y rectas que buscan resaltar a la mujer que lleva el atuendo. Kim Jones, director artístico de Alta Costura y ready-to-wear para mujer, propone marcar cintura con sacos como una de las piezas más protagonistas en su colección con hombreras ligeras y peplum a la cadera, mientras que para los vestidos el rosa pastel, gris, negro y plata destacan entre los protagonistas, así como las femeninas transparencias y los detalles con lentejuelas.

En cuanto a los accesorios, Fendi propone combinar todos sus looks con accesorios “tipo joya”. Silvia Venturini, la resonsable de accesorios y moda masculina, propone distintas versiones del icónico bolso “Baguette” de la casa italiana que van desde el mini hasta el maxi. En algunos casos, el herraje está elaborado en oro blanco de 18 quilates con incrustaciones de diamantes blancos.

Estos son algunos de los looks de Fendi Alta Costura PV 2024: