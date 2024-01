Desde su papel protagónico en “Gossip Girl”, Blake Lively se ha convertido en una de las celebridades favoritas del público. Y no es sorpresa, ya que además de su radiante sonrisa y divertido sentido del humor, la actriz y esposa de Ryan Reynolds cuenta con un estilo único y ecléctico. En esta ocasión la captamos durante el rodaje de “It Ends With Us” en un look que nos invita a experimentar con el color.