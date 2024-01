Estamos a tan solo unos días de comenzar una de las semanas más esperadas del año: la semana de la moda de hombre en Milán. Pero previo a esos cinco días llenos de desfiles, after-parties y presentaciones donde algunas de las marcas más exclusivas del mundo de la moda y el lujo exhibirán sus colecciones -incluido el debut de Sabato De Sarno en la casa italiana Gucci-, existe una feria bianual llamada Pitti Uomo. ¿El punto de reunión? La magnifica ciudad de Florencia, Italia.

©Launchmetrics Spotlight



Street Style durante Pitti Uomo 2024

¿Qué es Pitti Uomo? la feria italiana de moda masculina

Con un calendario de cuatro días dedicado a inaugurar una temporada donde el menswear es el protagonista, Pitti Uomo le da bienvenida a su edición número 105 y con él, a una serie de trunkshows, conferencias y expositores que van desde diseñadores emergentes que fabrican ropa deportiva a marcas japonesas expertas en el lujo silecioso y casas italianas dedicadas al made to measure.

Este evento que atrae compradores, editores, diseñadores y entusiastas de la moda masculina de todo el mundo, se lleva a cabo en el centro de conferencias Fortezza da Bosso (un impresionante fuerte que data al siglo catorce) y se convierte en un recinto de proyectos especiales. Microdesfiles e instalaciones de arte inundan los pasillos donde expertos de la industria deambulaban para encontrar al siguiente diseñador estrella del menswear.

©Launchmetrics Spotlight





Y aunque Pitti Uomo no es muy diferente a otras ferias y exposiciones de moda, lo que diferencia a este extraordinario evento son sus invitados. Desde los estilos más clásicos a los más divertidos y vanguardistas, estos cuatro días de exhibiciones, desfiles y presentaciones se han convertido en una pasarela llena de inspiración y looks inolvidables. Así que ¡toma nota!, que aquí te traemos los mejores looks de la edición número 105 de Pitti Uomo.

Lo mejor del street style de hombre durante Pitti Uomo 2024: