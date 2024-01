In: Desde el año pasado la euforia por la década de los 2000 se ha convertido en una de las tendencias más fuertes del momento, y este inicio de año no será la excepción. Las minifaldas siguen en tendencia, y aunque parece que el no pants look podría reemplazarlas, las faldas y todo lo micro se queda.

Out: A pesar de que las faldas largas seguirán presentes para un look más bohemio y veraniego, las faldas a tres cuartos no tendrán protagonismo este año.