Nadia Ferreira brilla de nuevo en Miss Universe con elegante ‘look’

Luego de que se diera a conocer que Nadia Ferreira formará parte del jurado de Miss Universe 2023, la modelo paraguaya se trasladó a El Salvador para su participación como jurado. Sus funciones arrancaron el pasado jueves 16 de noviembre al presenciar el desfile de trajes típicos, en el que las más de 80 candidatas mostraron sus coloridos y originales trajes. Para la ocasión, la esposa de Marc Anthony lució un vestido elegantísimo con toques femeninos, fiel a su estilo.

Nadia Ferreira está en El Salvador como parte del jurado de Miss Universe 2023

La modelo, quien hace cinco meses debutó como mamá, lució un vestido de Valdrin Sahiti en color rosa empolvado. La prenda en cuestión tenía un corte asimétrico y un efecto de cut out con pedrería, además de una llamativa capa que caía de costado. Su outfit y estilismo corrió por cuenta de la stylist Kristina Askerova. Si bien usó pocos accesorios, Nadia acertó con su elección; llevó un par de pendientes de brillantes y unos discretos brazaletes.

En cuanto a su peinado, Nadia llevó el pelo bien alisado y peinado con raya en medio. Para el maquillaje —a cargo de Robert Petersen—la también presentadora optó por un look natural, con un delineado negro en los ojos y unas sombras con la técnica de smokey eyes y un labial rosado.

Nadia compartió en sus redes un vistazo de su look para la gran noche y las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar. Su madre, la señora Ludy Ferreira, alabó su atuendo y comentó: “Diosa mi reina”. El presentador Carlos Adyan, quien es muy buen amigo de Nadia, no fue indiferente a su publicación, al igual que el artista Romero Britto, quien es amigo personal de ella, así como de Marc Anthony.

Por otro lado, los seguidores de Nadia no dejaron de comentar lo hermosa que lucía. “No puedo con tanta belleza”, “¡Hermosa! Haciendo historia una vez más”, “No hay miss universo más linda que tú”, “Que mujer más despampanante”, fueron solo algunos de los cientos de comentarios que sus fans dejaron en la publicación.

Miss Universe, por siempre en su corazón

Para Nadia Ferreira, este regreso a Miss Universe le ha traído muy buenos recuerdos, pues hace dos años ella participó en el prestigioso certamen e hizo historia, al ser la primera paraguaya en llegar tan lejos en el concurso. A pesar de que no ganó la corona, Nadia quedó como primera finalista, mientras que Harnaaz Kaur Sandhu de la India se llevó el título.

Nadia Ferreira en Miss Universe 2021

A dos años de ese acontecimiento, grandes cosas han sucedido en la vida de Nadia, como su boda con Marc Anthony y el nacimiento del bebé de ambos. En el ámbito profesional, la modelo se ha convertido en la imagen de prestigiosas marcas y campañas, además de que recientemente debutó como presentadora en los Premios Billboard de la Música Latina.

