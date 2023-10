El increíble look con el que Nadia Ferreira brilló en el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina

Anoche, Nadia Ferreira vivió una experiencia que seguramente no olvidará nunca: su gran debut en los Premios Billboard de la Música Latina. La modelo paraguaya, que ya había compartido con HOLA! USA su sentir sobre su participación en este evento, llegó al Watsco Center, en Coral Gables (Florida), acompañada de su esposo Marc Anthony. A su paso por la alfombra azul, acaparó los reflectores con su belleza y también con su look de ensueño. Pero ese no fue el único vestido que usó para el evento, pues más tarde lució un segundo diseño igual de espectacular.

Nadia y Julia Grama presentaron uno de los premios más importantes.

Nadia fue la encargada de presentar el premio al Artista del Año, uno de los más importantes de la noche. Esta tarea la compartió con la modelo brasileña Julia Gama. Las dos exreinas de belleza subieron al escenario para presentar este galardón y entregarlo a Bad Bunny, quien fue uno de los grandes ganadores de la noche.

Para este momento, la belleza guaraní se cambió de look y, aunque siguió en la misma línea de pedrería y transparencias, apostó por un estilo y color diferente. Nadia usó un espectacular vestido en tonos azules firmado por el diseñador libanés-estadounidense Rami Kadi. Se trató de un diseño elegante con manga larga y cuello redondo, con la silueta ligeramente ceñida en la zona de la cintura.

“Estoy muy honrada y contenta de ser escogida para presentar este premio tan importante y ser parte de esta increíble gala @latinbillboards ¡Gracias!”, escribió en su cuenta de Instagram al compartir algunas fotos de su look, revelando los detalles del mismo. Usó nuevamente joyas de Bvlgari, entre las que destacaron los pendientes con grandes zafiros. La modelo recogió su larga melena en un moño alto dejando algunos mechones sueltos.

La paraguaya impactó a su paso por la alfombra azul.

Su atinado look en la alfombra azul

Nadia causó sensación a su llegada a la alfombra de los Premios Billboard de la Música Latina, pues se trató de la primera desde el nacimiento de su bebé el pasado mes de junio. La modelo se convirtió en una princesa de cuento al usar un hermoso vestido firmado por el diseñador libanés-italiano Tony Ward: un diseño con un suave degradado azul y verde, con escote recto, transparencias y pedrería, además de una larga cola.

La paraguaya complementó su look con un elegante collar y pendientes largos de Bvlgari, además de un semirecogido con ondas de inspiración romántica. En cuanto a su maquillaje, Nadia resaltó su mirada con un ahumado en tonos marrones, delineador negro y labios en color nude; el encargado del make up fue el mexicano Vico Guadarrama, tal como ella misma nos lo compartió desde horas antes en exclusiva para HOLA! USA.

