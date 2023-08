Tu mamá te volverá a preguntar por qué comprar algo que ya está roto, pero no importa, sigue la tendencia de los jeans deshilados, aunque claro que no hay que exagerar, una o dos cortadas bastan para estar en tendencia, no hace falta que se vean completamente destruidos. Son ideales para looks completamente informales, así que si tienes una comida o tu jefe te pidió ir a la oficia, será más apropiado siempre ir con jeans sin desperfectos.