Hailey Bieber estrena nuevo color de cabello y es perfecto para el otoño

No hay duda alguna que Hailey Bieber se ha convertido en lait girlfavorita de las redes sociales. Con un talento innato para marcar tendencia en el mundo de la moda y la belleza, la celebridad de 26 años ha logrado ser autora de algunos de los trends más populares de los últimos años. Las uñas “glazed donut”, el “bob” ondulado y el maquillaje latte no solo se han vuelto virales en Instagram y en Tik Tok, pero han causado la misma adoración que controversia en redes sociales.

Con miles de posts, notas y videos inundando el internet mostrando a fanáticos y expertos en la industria recreando sus populares uñas o maquillaje bronceado, Hailey se ha convertido en una trend setter. Y esta semana, no fue la exepción.

Con la llegada del otoño, la influencer y empresaria nos sorprendió con una transformación beauty perfecta para los días más lluviosos: un nuevo color de cabello denominado “cinnamon cookie butter”. ¿El responsable? su colorista de cabecera Matt Rez.

“Cinnamon Cookie Butter” el nuevo color viral del otoño

Hailey debutó su nuevo color de cabello en Instagram a través de una serie de fotografías donde se le ve posando con una camiseta blanca y un par de vaqueros de mezclilla. Muchas especulaciones sobre este nuevo corte y color surgieron en los comentarios pero sin ninguna respuesta. Un par de horas más tarde, el reconocido estilista y colorista de las celebridades, Matt Rez, publicó un video en sus redes sociales donde se puede apreciar a Bieber mostrando su nueva cabellera. En el pie de la foto podemos leer: “Lo nombramos cinnamon cookie butter. Nuevo color de cabello para la hermosa @haileybieber”.

La retroalimentación por parte de los usuarios fue bastante positiva, con críticas que no solo mostraban adoración por el nuevo color, pero admiración por las técnicas del estilista. “¡¡Asombroso!! te aseguro que este color será tendencia el próximo otoño” y “Me encanta. Suena a que se está cocinando una tendencia viral” fueron algunos de los comentarios más destacados.

Hailey Bieber marca tendencia nuevamente con su color de cabello

El “cinnamon cookie butter” es un color más brillante y cobrizo de lo que acostumbra la celebridad. Tan solo a inicios de este año, Hailey debutó su cabellera corta y castaña, en un “bob” peinado en ondas que rompió las redes sociales y marcó una tendencia que sería vista en pasarelas y alfombras rojas toda la temporada. Este sería el primer paso de una evolución en cuanto a su cabellera.

Con sutiles tonos naranjas y rojizos brillando a través de una base de color castaño claro, este nuevo color, que como lo indica su nombre, nos recuerda a las populares galletas con canela horneadas comunmente en el otoño. Una tonalidad que seguramente, tiene un lugar reservado como tendencia viral de la temporada.

