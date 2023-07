No es un secreto la pasión que Olympia de Grecia profesa a la moda. La hija de los príncipes herederos Marie-Chantal y Pablo de Grecia, y quien por estas fechas cumplirá 27 años, ha desfilado para firmas como Emilia Wickstead o Dolce&Gabbana; protagonizado campañas para Louis Vuitton y más recientemente ha lanzado una línea de bolsos en colaboración con la firma Olympia Le-Tan. Su feed de Instagram está repleto de sofisticados looks que comparte con sus casi 300 mil seguidores y es considerada una de las royals con más influencia en el mundo de la moda, una princesa moderna que inspira con su estilo pulido, sofisticado y contemporáneo.

En esta ocasión, acudió a la Semana de Alta Costura en París no solo para ser una expectadora más en el front row, sino que participó activamente al ser la encargada de cerrar el desfile (un honor reservado para las modelos -y las creaciones- más relevantes de los diseñadores) de la colección otoño-invierno 2023 de Giambattista Valli. El vestido con el que caminó por la pasarela no podía ser otro que uno inspirado en los atuendos de las princesas de cuento de hadas, compuesro de maxi falda de tul, corsé con detalles de tul y escote Bardot en tonos rosas. Olympia sorprendió con un maquillaje ultra nude y pelo corto relamido, un look de belleza con el que no la solemos ver a menudo pero que nos mostró otro lado de la modelo e influencer.

©Launchmetrics Spotlight





La inspiración detrás de la colección Alta Costura de Giambattista Valli otoño-invierno 23 y los mejores looks de la pasarela

Monsieur Valli llamó a esta colección “La modernidad de los clásicos”, elaborada con la finalidad de representar la individualidad y la atemporalidad de los diseños, los cuales se mezclan con el pasado, presente y futuro generando una estética perdida en el tiempo. La colección también fue un homenaje a la maestría de la Alta Costura, con la grandiosidad de las telas, volumenes y siluetas que representan la verdadera esencia de estas colecciones. A continuación te mostramos algunos de los mejores looks vistos en la pasarela.