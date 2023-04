Fallece a los 93 años Mary Quant, la inventora de la minifalda

La década de los 60s no habría sido la misma sin la música de The Beatles, la libertad entre los jóvenes y un estilo marcado en la moda. Íconos que no sólo cambiaron el rumbo de la sociedad, sino que forman parte de la historia y prevalecen a pesar del tiempo. Por ello es que el sensible fallecimiento de Mary Quant cobró tanto significado, pues fue ella quien marcó un gran cambio en la moda al crear y popularizar la minifalda.

La diseñardora londinense tenía 93 años y, según sus familiares, falleció “pacíficamente” en su hogar. “Su talento creativo y con visión de futuro rápidamente estableció una contribución única a la moda británica”, agregaron.

Mary es la responsable de aquellos looks de faldas cortas con medias de colores, vestidos y prendas lisos o con patrones de líneas y polka dots que se veían en el street style, originalmente, en Londres. Conocido como el Swinging Sixties, fue una revolución cultural impulsada por la juventud que tuvo lugar en el Reino Unido. Una moda que se extendió interacionalmente.

En aquel tiempo, la minifalda revolucionó a la sociedad, pues muchos la rechazaron por ser una prenda que dejaba al descuberto las piernas de las mujeres, calificándolo como algo atrevido e inmoral. Sin embargo, las más jóvenes y activistas la aceptaron como un símbolo de liberación, además de una opción diferente para que la nueva generación no se vistiera como las mujeres mayores.

Una mujer que hizo historia

Mary nació en Londres el 11 de febrero en 1930. Su pasión por la moda la llevó a abrir Bazaar, su primera boutique en 1955, lo calizada en el barrio de Chelsea. El lugar era un punto de reunión de los jóvenes que buscaban un look que fuera más acorde con su identidad, por lo que el estilo se popularizó y la tienda fue un éxito.

Incluso celebridades del momento como The Beatles, los Rolling Stones o Audrey Hepburn visitaban la tienda.

