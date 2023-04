Maribel Guardia, la otra situación familiar que la tienen preocupada

Maribel Guardia pasa por el peor momento al que se podría enfrentar una madre. El domingo pasado, a los 27 años, falleció repentinamente su hijo Julián Figueroa, fruto de su relación con Joan Sebastian. Mientras intenta encontrar resignación en este difícil momento, la actriz y cantante se enfrenta a otra delicada situación familiar que desde tiempo atrás la tiene muy preocupada.

Originaria de Costa Rica, Maribel Guardia creció bajo el cuidado de su hermana, Vilma Chacón, quien al ser dos décadas mayor que ella, tomó un rol materno que hasta la fecha la actriz honra y gradece.

Sin embargo, la salud de Vilma se ha visto comprometida desde hace un par de años, cuando le detectaron cáncer. Los tratamientos le habían dado resultado, pero en octubre de 2022, Maribel confirmaba que el padecimiento había regresado.

“La operaron y salió excelente de la operación. Ahora habrá que ver más adelante si le pueden dar quimios, pero, por lo pronto, esto fue una gran resolución, en lo que le levantan su corazoncito”, dijo en aquel entonces; sin embargo, la situación parece avanzar, lo que se suma al dolor de la pérdida de Julián Figueroa.

El cariño de una hermana que se convirtió en mamá

Maribel Guardia perdió a su madre a temprana edad, y su padre fue una figura ausente, por lo que Vilma, con todo el cariño posible, se hizo cargo de ella. Maribel convivió con sus sobrinos, a quienes consideró sus hermanos.

“Mi hermana me llevó con ella, me crió, educó y ha sido una mujer extraordinaria en mi vida“, recalcó en entrevista Guardia. ”Ella estaba casada y tengo un sobrino que era de mi edad. Mi hermana fue una madre extraordinaria, una mujer muy mágica, también me dio muchas alas para volar”, detalló.

