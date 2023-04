Johanna Ortiz responde a tus preguntas sobre moda

Johanna Ortiz, o, mejor dicho, la arquitecta de tendencias colombiana ha catapultado y transformado la visión mundial sobre la moda latinoamericana. ¿Su secreto para lograrlo? Ser fiel a su ADN sin importar cómo o cuánto evolucionen las fashion trends. Sus diseños son una auténtica fiesta; una oda a la alegría y una expresión de la calidez caribeña. Ha construido su propio sello a base de prendas explosivamente coloridas, románticas a la vez que sensuales: mangas globo, flecos, hombros al descubierto, prints tropicales y olanes (que parecieran olas del Mar Caribe o del Océano Pacífico, que se aprecian desde su tierra natal). Una atractiva propuesta con la que ha amasado un book de clientas que incluye a A list celebrities como Lady Gaga, Jennifer López o Beyoncé; y hasta royals, como Máxima de Holanda.

Hard work pays off: no ha sido un camino fácil para la hoy madre de tres. Aunque descubrió su pasión desde muy pequeña (en el pasado ha confesado que siempre le gustó dibujar y jugar a los disfraces), la originaria de Cali tuvo que perseverar para posicionarse exitosamente dentro de una industria reinada por casas de moda europeas. Con sus metas claras y la maleta llena de sueños, Johanna se mudó a Florida para estudiar diseño de moda en el Art Institute de Fort Lauderdale y, posteriormente, en Parsons School of Design en Nueva York. Tras graduarse, regresó a su natal Colombia e inició su marca homónima en 2001 con la premisa de: siempre producir bajo los principios de la elaboración manual y sostenible. Y, cuando eres leal a tu esencia, es inevitable que brilles.

Johanna, nombrada embajadora de la moda de Colombia, ha evolucionado con la industria actual logrando hacerse un lugar entre las grandes firmas. La originaria de Cali ha sido una gran impulsora de tendencias con sus poéticas siluetas, entre ellas, la de los hombros descubiertos. Su estética es fresca, sexy y proyecta seguridad.

En 2015, el spotlight alumbró aún más su talento, permitiéndole dar el salto al mundo entero. Tras el lanzamiento del Tulum Top- que se volvió icónico y disparó una ráfaga de imitaciones-, además de que encantó a it girls como Olivia Palermo, su fama se extendió como pólvora por todo el globo. La demanda de sus prendas se dispararon, pero, Ortiz, estaba preparada para ello. And she nailed it!

Camila Cabello es una de las clientas más frecuentes de Johanna. Sobre estas líneas, la cubanoestadounidense, intérprete de Señorita, lució un total look de Ortiz durante su estancia en Cannes. En todas sus propuestas, la diseñadora colombiana exalta las maravillas de la cultura latinoamericana: su color, ritmo y sabor, tan particulares como llamativos.

Johanna Ortiz responde a tus preguntas sobre moda

En el mundo de Johanna, los olanes siempre están de moda. Hoy, la talentosa directora creativa continúa viviendo en Cali, Colombia, ciudad que ha convertido en su propia capital de la moda, y desde la cual aún elabora y exporta sus diseños a los diferentes continentes. Cali también es su inspiración constante: sus paisajes tropicales, imponentes montañas y extensa variedad de flora y fauna alimentan su espíritu artístico. Trabaja de la mano con su comunidad: con proveedores locales y un equipo formado, casi al completo, por artesanas.

Johanna quiere que las mujeres nos sintamos lo mejor posible; libres al usar sus prendas. Femeninas, festivas y effortlesly elegant, sin importar la ocasión. Sin embargo, ¿qué respuesta tiene para nuestras dudas? Descúbrelo a continuación:

Para su colección Off Season 2023, Johanna creó siluetas festivas pero relajadas, inspiradas en la elegancia de los años 30, la exhuberancia de los 70, y el edginess de los 90. Sobresalen diversos elementos característicos de la diseñadora colombiana: mangas con volumen, cut outs, flecos, plumas, lentejuelas y espaldas al descubierto.



Johanna, como diseñadora has creado objetos del deseo como el Tulum Top. ¿Cuál pronosticas que será el objeto del deseo en el mundo fashionista en el 2023? Diseños emocionales, versátiles, que pueden pasar por muchos momentos y guarden bastantes historias. ¿Cómo se logra la sensualidad con elegancia, la esencia de tus creaciones? Tratamos de exaltar la silueta natural femenina. Para mí, la elegancia y la sensualidad está en la actitud y en el comportamiento. Asimismo, buscamos que todas las mujeres, sin importar talla o edad, puedan sentirse seguras y felices cada que usan nuestra ropa. Creemos que ahí radica la verdadera sensualidad. Abanderas la elaboración artesanal y trabajas directamente con comunidades indígenas. ¿Qué importancia tiene consumir local? Estamos 100% comprometidas con el desarrollo local de nuestra gente y comunidades. Exaltamos nuestra riqueza cultural y apoyamos nuestras comunidades en cada una de nuestras colecciones donde colaboramos mano a mano con ellas. Estamos convencidas de producir localmente para generar capacidades y desarrollo en Colombia. Somos una empresa integrada verticalmente: el 90% de nuestras prendas son hechas éticamente en nuestra planta; somos una familia de 450 personas (78% mujeres), y contamos con una escuela de formación en manualidad y alta costura para personas vulnerables. ¿Qué prenda consideras imprescindible en el guardarropa de una mujer? Un pareo de Johanna Ortiz por su versatilidad y ligereza.



¿En qué trend no vale la pena invertir? Todas debemos ser fieles a nuestra esencia y estilo sin seguir tendencias. ¿Tu mejor adquisición en cuanto a moda? Telas antiguas que encuentro en diferentes partes del mundo…

