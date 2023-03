Abróchense los cinturones porque vamos a viajar en el tiempo. En la radio suena I’m not a girl, not yet a woman, mientras nos dirigimos al mall más cercano para comprar lo nuevo de Limited Too. Queremos vernos increíble: es noche de American Music Awards. Por la alfombra desfilan decenas de celebridades, las cuales son eclipsadas por el power couple del momento: Britney Spears y Justin Timberlake, quienes han llegado coordinados a la premiación. Ambos en total denim looks. Brit luce un maxivestido palabra de honor de mezclilla con patchwork, que complementa con una gargantilla y cinturón plateados, y un bolso vaquero.

En el arranque de este 2023, el denim dress está de vuelta en el radar de los fashionistas. Nos lo confirmaron las calles de Nueva York, Londres, Milán y París, luego de las Semanas de la Moda que transcurrieron recientemente. Agentes importantes de industria de la moda, como Olivia Palermo, Eva Chen o Elsa Hosk demostraron que será una prenda imprescindible en nuestros guardarropas- por lo menos- durante los próximos meses.

©Launchmetrics



Diversas firmas de lujo como Burberry, presentaron en su propuesta primaveral de 2023 distintos modelos de denim dresses. La casa de moda británica propuso un estilismo en el que el layering fue el protagonista. Denim, sobre denim, sobre denim: it can’t go wrong.

Vestidos de mezclilla, la nueva prenda it

Como todas las cosas inspiradas en los 2000 irrumpieron en las pasarelas, sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que el vestido de mezclilla regresara. La empresa de moda Lyst informa que, en los últimos tres meses, las búsquedas de vestidos de mezclilla han aumentado un 62 por ciento, con Mango, Diesel, Ganni y Alexander McQueen entre las marcas más populares. El denim dress es la pieza perfecta para aquellas que no suelen usar vestidos. Ya sea que optes por uno camisero de Petar Petrov, o adoptes una silueta sensual con un modelo sin tirantes de Marine Serre. La prenda que podría volverse el héroe de tu armario esta primavera.