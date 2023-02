Los trench coats de varios colores son un ícono por sí solos. Tanto, que no tienes que preocuparte mucho por con qué los acompañas. Puedes utilizarlos como prenda única y agregar unos hoops dorados y unos stilettos nude. O bien, puedes usarlo abierto y bajar su formalidad con unos pantalones de mezclilla y unos tenis. Si estás pensando en invertir en un buen trench coat, quizás uno multicolor no debría ser tu primera opción, sino uno más básico en tono neutro. Aunque si tienes una personalidad sumamente extrovertida, y no te importa usarlo con cualquier zapato de tu clóset, mezclar patrones (con cualquier otra de tus prendas), o lucirlo para cualquier ocasión, y le vas a sacar mucho provecho, podría ser el indicado. En cuanto a moda, las piezas diferentes siempre se agradecen.