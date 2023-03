Cate Blanchett no necesita presentación. Considerada una de las mejores actrices de su generación, ha acumulado galardón tras galardón por sus poderosas interpretaciones que van desde el escenario hasta la pantalla grande. De cara a la edición 95 de los Premios Oscar, en la que competirá por la estatuilla de Mejor Actriz (por su actuación en Tár) con Ana de Armas (Blonde), Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (The Fabelmans), analizamos los estilismos sobre la alfombra roja de la originaria de Melbourne, Australia.

Cate Blanchett es de las celebs que se ha sumado a la tendencia fashionista de reuse & recycle. Para la edición más reciente (la número 76) de los BAFTA (en la cual se coronó como como Mejor Actriz), recicló un vestido de Maison Marigela, que había utilizado para asistir a los Oscar en el 2015.

Cate Blanchett: analizamos su estilo sobre la alfombra roja en 16 looks

Camaleónica en el séptimo arte y en las alfombras rojas: puede usar un simple powersuit con unos sneakers o un maxidress con aplicaciones de pedrería y plumas, y verse igual de bien. Cate no le tiene miedo al riesgo: ni en la interpretación, ni en la moda: lentejuelas, bordados, metálicos, escotes pronunciados... todas y cada una de las tendencias las ha llevado en carne propia. Desde sus primeras apariciones en las principales red carpets daba indicios de su amor por la moda. En sus primeros BAFTAs (2000), fue ataviada de plateado. En su primera MET Gala (2007), de dorado. Una estrella nata, una mujer que nació para triunfar.