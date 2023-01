Camaleónica tanto en la gran pantalla como en la alfombra roja, así es Ana de Armas. La actriz hispano-cubana sigue cosechando éxitos por su talento interpretativo y, por supuesto, la admiración de todos por su estilo al vestir. La celeb ha dado reiteradas muestra de su esencia fashionista con looks que oscilan entre el minimalismo puro, los trajes de inspiración masculina, los vestidos más románticos o los mini más seductores. No hay color o estampado que se le resista a la nueva it girl de Hollywood.

El 2022 la catapultó como actriz, con su intepretación en el biopic de Marylin MonroneBlonde, con la cual convenció al completo a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. El próximo martes 10 de enero se celebrarán los Globos de Oro, y Ana se ha colocado como una de las favoritas para ganar la estatuilla a Mejor Actriz Dramática. Para calmar un poco los nervios antes de conocer los resultados, te dejamos una galería de los atuendos con los que la artista ha ganado relevancia en la industria del entretenimiento.