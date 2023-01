Más allá de su nominación como Mejor actriz de serie de televisión, por su actuación en Only Murders in the Building, este proyecto ha puesto a prueba el talento empresarial de la también cantante, quien además de actuar participa en la proyección visual de la tercera temporada de esta producción que podría llevarse la estatuilla en la categoría de Mejor serie de comedia del año.

La actriz de herencia mexicana, competirá en su categoría junto a Jenna Ortega, Jean Smart, Quinta Brunson y Kaley Cuoco.